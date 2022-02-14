Fernando Lázaro aproveita tempo livre para fazer testes com o elenco do Corinthians

O Corintihians não entrou campo no último fim de semana, pois enfrentaria o Palmeiras, que estava nos Emirados Árabes disputando o Mundial de Clubes da Fifa, por isso o técnico Fernando Lázaro tem seis dias de espaço entre o seu compromisso mais recente, contra o Mirassol, na última quinta-feira (10), o próximo jogo, nesta quarta-feira (16), às 21h35, contra o São Bernardo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.Com essas dias livres, o técnico interino Fernando Lázaro pode promover mudanças e gerar uma maior rodagem no elenco. Em relação a primeira e a segunda partida com o treinador provisório houve, contra Ituano e Mirassol, o time titular sofreu mudanças, como a entrada de Du Queiroz no meio-campo em relação a Cantillo, e até mesmo Mantuan atuando pelo lado esquerdo com Róger Guedes como falso nove, em comparação a um time com Mosquito na ponta direita e Jô como referência na área.

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Agora, diante o Bernô, neste meio de semana, dois jogadores podem passar a ganhar oportunidades no meio-campo: Cantillo e Roni.

Nesta segunda-feira (14), Fernando Lázaro promoveu o primeiro trabalho tático visando o duelo contra a equipe do ABC Paulista, antes ele havia somente comandado uma atividade regenerativa na sexta-feira (11) e trabalhos técnicos no domingo (13). E durante boa parte do enfrentamento a dupla atuou juntas.

Caso isso venha realmente acontecer, a tendência é que Du Queiroz volte para o banco de reservas e Paulinho, após duas partidas como titular, e marcando gols contra Ituano e Mirassol, seja preservado pelo menos de começar jogando, até mesmo por questões físicas

Outro atleta que pode iniciar o jogo contra o São Bernardo fora do time titular é Giuliano, abrindo espaço para Willian voltar à escalação inicial.

No ataque, a dúvida é se Jô retornará aos 11 iniciais ou se Gustavo Mantuan será mantida, com Róger Guedes atuando como o último homem do setor ofensivo.

Nesta terça-feira (15), o Corinthians fará o último treinamento antes do jogo contra o Bernô, mas se Lázaro mantiver o intuito de rodar o elenco neste Paulistão, uma tendência de escalação inicial é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Roni; Willian, Du Queiroz, Renato Augusto e Gustavo Mantuan (Róger Guedes); Róger Guedes (Jô).