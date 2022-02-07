Fernando Lázaro aponta paciência como virtude da vitória do Corinthians sobre o Ituano

Foi notória a diferença do rendimento técnico do Corinthians entre os dois tempos na vitória por 3 a 2 contra o Ituano, neste domingo (6), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. E para o técnico interino do Timão, Fernando Lázaro, que comandou o clube no jogo em questão, a paciência foi o grande trunfo para que o resultado, inicialmente adverso, terminasse favorável ao clube do Parque São Jorge. A equipe alvinegra começou a partida sucumbindo a marcação forte e transição rápida do Galo de Itu, que saiu na frente logo aos seis minutos de partida, e no lance seguinte marcou o segundo, que acabou anulado pela arbitragem de vídeo, por impedimento no início da jogada.

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O Corinthians até chegou a empatar a partida no primeiro tempo, mas sofreu o segundo ainda na etapa inicial, e precisou aplicar a virada nos 45 minutos finais, com a visível mudança de postura, que também passou por algumas alterações técnicas e táticas.

No entanto, Lázaro pontuou que a paciência no desempenho dos corintianos em campo foi fundamental para que o time saísse de um 2 a 1 contra para um 3 a 2 a favor.

- Início do jogo com um primeiro tempo difícil, em um campo que os atletas, até se acostumarem, estava fofo, e com dificuldade de circulação, e ainda teve o gol no início que dificultou mais. Com o gol de início dificulta ainda mais, (o adversário) se fechou e abaixou as linhas. O mérito do time foi grande, de ter paciência, porque não é fácil, às vezes apressamos etapas para chegar ao gol, e o time se manteve consistente. E quando passamos à frente, obriga o adversário mudar as suas características e muda o cenário do jogo - disse Lázaro em entrevista coletiva após o triunfo.

Fernando também apontou as virtudes do adversário, que até a derrota para o Timão estava invicto no Campeonato Paulista e não vendeu barato o resultado.

- Adversário que vive um momento, campeão da Série C ano passado, fez um ótimo início de ano, estava invicto, tendo jogado contra adversários difíceis, e tinham uma proposta de sair em transição. Ainda empatamos o jogo, mas iniciamos o segundo tempo em desvantagem, mas mantemos no segundo tempo, com a entrada dos atletas, porque quem não inicia também decisivo, e fizemos um bom segundo tempo, criando chances - destacou o treinador interino.

Em relação as peça que mudou a postura tática do Corinthians foi o meia Giuliano, que no intervalo entrou no lugar de Cantillo e com menos de um minuto da etapa complementar marcou o segundo gol corintiano, em Itu.

Com a entrada do camisa 11, no entanto, Lázaro aplicou um esquema de jogo ofensivo, com Renato Augusto como primeiro homem de meio-campo, seguido por Mosquito aberto pela direita, Róger Guedes pela esquerda, e a dupla Paulinho e Giuliano encostando na área, com Jô de centroavante.

- Os atletas, no geral, entraram bem e mantiveram o nível do time, e vai minando um pouco a força defensiva do adversário, e ao longo do jogo vai tendo mais oportunidades de criar situações de finalizar, e foi isso que aconteceu no jogo - comentou o profissional.

Fernando Lázaro disse que a estratégia utilizada pelo Corinthians em meio a postura forte defensivamente do Ituano foi justamente a de cansar o adversário.

- Processo natural desse tipo de jogo, adversário que se posta mais atrás, por conta de uma proposta de jogo, e é contundente nas transições. Não é simples também marcar nessas circunstâncias. O nosso time buscou ao máximo inverter o jogo, circular a bola e vai desgastando o adversário. É um processo natural e desgastante no transcurso do jogo, gera uma vulnerabilidade - trouxe o treinador.

Enquanto procura um novo treinador, Fernando Lázaro segue como comandante corintiano. Até aqui, inclusive, ele segue invicto das vezes em que precisou assumir a equipe. Entre a saída de Vagner Mancini e chegada de Sylvinho, Fernando comandou o Timão em dois jogos, ambos com vitórias, assim como o duelo diante do Ituano, neste fim de semana.