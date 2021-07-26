Fernando Diniz vê partida boa do Santos, mas lamenta falha no gol

O técnico Fernando Diniz gostou da atuação do Santos na derrota deste domingo diante do Atlético-GO, mas lamentou a equipe não ter aproveitado as chances criadas. O Peixe deu 28 finalizações na partida, mas acertou o gol em apenas duas deles.

- O time fez uma partida muito boa. Cedeu poucas chances ao Atlético. Houve falha de marcação que cedeu o gol. A gente criou, criou e não fez o gol. A gente conseguiu ter um volume ofensivo muito grande, mas faltou ter feito o gol - analisou o treinador.O Santos teve três tropeços na Vila Belmiro diante de Sport, Juventude e Atlético-GO. Nos três jogos, o adversário jogou recuado e explorando os contra-ataques. Fernando Diniz acredita que a partida deste domingo foi a melhor das três, mas voltou a destacar a necessidade de ser mais eficiente nas chances criadas