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Fernando Diniz vê empate justo e comenta sobre perda de titulares

Treinador do Santos lamentou, principalmente, a saída do atacante Kaio Jorge, que era referência do setor, e hoje está na Juventus, da Itália...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 19:56

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 19:56

Crédito: Fernando Diniz não criticou o desempenho do time, mas lamentou saída de Kaio Jorge (Ivan Storti/Santos FC
O empate do Santos contra o Corinthians, na Vila Belmiro, por 0 a 0, não agradou ao técnico Fernando Diniz. Mesmo após o futebol pobre da equipe santista, o treinador viu o resultado como "justo"."A gente podia ter jogado melhor. O começo do jogo, se a gente tivesse acelerado mais, teria mais chances de gol. O segundo tempo criamos menos, e o jogo ficou morno", comentou.O treinador admitiu a boa partida do goleiro santista, eleito mais uma vez o craque do jogo, mas citou as poucas chances de gol.
"O João Paulo fez boas defesas. Acho que o empate foi justo, um jogo muito bem estudado. Recuperar os jogadores para quinta (contra o Libertad). No setor defensivo deixamos o Corinthians chegar duas ou três vezes e podíamos evitar. De maneira geral, o João Paulo, quando precisamos dele, fez as defesas. Jogo com poucas oportunidades para os dois lados", afirmou Diniz.
Reconstrução
O treinador também comentou sobre o time em reconstrução. Do time finalista da Libertadores, apenas Felipe Jonatan esteve em campo. Alguns deixaram o Santos como Lucas Veríssimo, Luan Peres, Pituca, Soteldo e Kaio Jorge.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
"A gente não teve inspiração. Estávamos acostumados a jogar na frente com Kaio Jorge e Marinho. Você muda as peças e isso interfere no jeito de jogar do time. Eu cheguei aqui há dois meses e pouquinho. Não está todo mundo treinando, não está todo mundo com os movimentos de ataque bem armados", reclamou o treinador.

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