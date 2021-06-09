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futebol

Fernando Diniz valoriza retomada de Luiz Felipe e enche Kaiky de elogios

Técnico explicou a opção pela alteração na zaga titular. Garoto Kaiky mais uma vez foi chamado de Fenômeno pelo técnico, que destacou momento de Luiz Felipe...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 18:58

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 18:58

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A vitória do Santos contra o Cianorte, nesta terça-feira, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, marcou a terceira vitória seguida da equipe. Por coincidência, o zagueiro Luiz Felipe volto ao time titular nessas partidas, e foi elogiado não só pelo treinador, mas como também pelos torcedores.Apesar disso, o técnico Fernando Diniz falou sobre a importância de Kaiky ao time, e que o jogador não tem relação com as últimas partidas ruins do Peixe, antes de embalar três vitórias seguidas.
- Luiz Felipe fez três bons jogos, coincidentemente time venceu com a entrada dele. Não venceu pela saída do Kaiky. Equipe foi mais sólida defensivamente como um todo. Kaiky é fenômeno, tem tudo para ser de seleção brasileira e algumas Copas do Mundo. Ter, com 17 anos, esse desempenho nesse ano é digno de elogios. Mas achei que Luiz merecia oportunidade. Eu conto com Kaiky e tenho confiança sobre ser um dos melhores zagueiros do futebol internacional - disse Diniz.Ao final do jogo, Luiz Felipe também falou sobre a volta por cima que deu no Alvinegro Praiano, após enfrentar uma frase ruim.
-Acho que essa boa sequência de vitória não tem anda ver comigo e sim com o grupo. Professor Fernando Diniz chegou mostrando trabalho, estamos doando o máximo para poder melhorar. Estamos felizes por embalar mais uma vitória - disse ao SporTV.

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