Fernando Diniz reclama da arbitragem no empate entre Vasco e Cruzeiro: ‘Ele sequer foi lá checar’

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Cruzeiro arrancou um empate por 1 a 1 com o Vasco, no final da segunda etapa, em São Januário, pela Série B. A equipe cruzmaltina chegou a fazer o 2 a 0 mas o gol foi anulado pelo árbitro André Luiz de Freitas Castro. Em entrevista coletiva, o treinador Fernando Diniz ficou na bronca com a arbitragem após a partida.

> Confira a tabela e os jogos da Série B- Como a vida, vamos conjecturar, mas não vamos conseguir explicar. Se é interpretativo, ele (o árbitro) tem que ir ver, ele sequer foi lá checar. A origem da falta que gerou o escanteio e o gol, Léo Jabá foi tentar antecipar, para mim foi limpo. Nós estávamos com o time mais alto possível provavelmente em campo. Não tem muito o que explicar, só lamentar - ressaltou Fernando Diniz.

O resultado de empate é ruim para o Vasco. A equipe subiu para a nona posição, mas possui, agora, um jogo a mais na competição. O cruzmaltino está a 7 pontos do G4 da Série B. Fernando Diniz também comentou que é preciso seguir com esperança na luta do clube pelo acesso à Série A do Brasileirão.

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