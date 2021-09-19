Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fernando Diniz reclama da arbitragem no empate entre Vasco e Cruzeiro: ‘Ele sequer foi lá checar’
futebol

Fernando Diniz reclama da arbitragem no empate entre Vasco e Cruzeiro: ‘Ele sequer foi lá checar’

Treinador ressaltou o sentimento de frustração da equipe, mas pede para o torcedor
continuar acreditando no acesso do clube
...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 19:25
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Cruzeiro arrancou um empate por 1 a 1 com o Vasco, no final da segunda etapa, em São Januário, pela Série B. A equipe cruzmaltina chegou a fazer o 2 a 0 mas o gol foi anulado pelo árbitro André Luiz de Freitas Castro. Em entrevista coletiva, o treinador Fernando Diniz ficou na bronca com a arbitragem após a partida.
> Confira a tabela e os jogos da Série B- Como a vida, vamos conjecturar, mas não vamos conseguir explicar. Se é interpretativo, ele (o árbitro) tem que ir ver, ele sequer foi lá checar. A origem da falta que gerou o escanteio e o gol, Léo Jabá foi tentar antecipar, para mim foi limpo. Nós estávamos com o time mais alto possível provavelmente em campo. Não tem muito o que explicar, só lamentar - ressaltou Fernando Diniz.
O resultado de empate é ruim para o Vasco. A equipe subiu para a nona posição, mas possui, agora, um jogo a mais na competição. O cruzmaltino está a 7 pontos do G4 da Série B. Fernando Diniz também comentou que é preciso seguir com esperança na luta do clube pelo acesso à Série A do Brasileirão.
+ Veja os gols do empate entre Vasco e Cruzeiro pela Série B
- Tenho um desejo muito grande de ajudar o Vasco. Estamos fazendo o possível. É seguir acreditando. O sentimento é de frustração. O time jogou para vencer e, hoje, jogamos com posse, quando teve que recuar, recuamos. Eles tiveram um lance no primeiro tempo, o gol e mais nada. Nós temos que continuar acreditando e procurar vencer o próximo jogo - disse o treinador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados