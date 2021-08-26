Fernando Diniz minimiza a revolta de Carlos Sánchez ao ser substituído em derrota do Santos

Em sua entrevista coletiva após o jogo, o técnico Fernando Diniz comentou sobre o ato do uruguaio Carlos Sánchez ao dar lugar ao atacante Ângelo. O jogador tirou a faixa de capitão e jogou no chão, demonstrando chateação pela saída da partida que terminou com a derrota do Santos por 1 a 0 para o Athletico no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.O jogo já estava 1 a 0 para o Furacão e caminhando para os minutos finais.- É muito mais fofoca que análise de futebol. Nem vi esse lance. Ele ficou chateado por sair, mas correu o jogo todo e está tudo certo. Tenho relação especial e ótima com ele, um dos maiores do futebol brasileiro - comentou Diniz, que mostrou descontentamento com a pergunta e deixou claro que a relação com Sánchez é boa.- Nem tinha visto esse lance. A gente gosta de colocar em pauta para ver se rende, mas minha relação é muito positiva com ele. Tomara que repercuta bem o que estou falando, mas se achar que não, pergunte a ele. Falar que se dão bem, para ver se essa informação rende assim também - completou.