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futebol

Fernando Diniz explica ausência de Kaio Jorge no Santos

Jogador desfalcou o Peixe nos últimos três jogos e tem contrato apenas até dezembro...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 11:03

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 11:03
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Kaio Jorge desfalcou o Santos pelo terceiro jogo seguido no clássico deste sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe informou que ele ficaria fora do time por algumas rodadas para fazer um controle de carga para evitar lesões, mas torcedores do clube relacionaram a ausência com o impasse em relação ao seu futuro.Após o clássico, o técnico Fernando Diniz explicou a situação do jogador, descartou qualquer relação com uma possível negociação e manifestou o desejo de contar com Kaio Jorge para a sequência do Campeonato Brasileiro.
- O Kaio Jorge tem um desgaste localizado no músculo do chute. Não tem lesão, mas tem uma fibrose grande no local porque ele teve uma lesão importante no começo da temporada. Corria o risco dele machucar. É preferível poupar e perder por um ou dois jogos do que perder por mais tempo. Não tem nada a ver com a saída dele e espero de fato que ele não saia - afirmou o técnico.Kaio Jorge tem contrato com o Santos até o final do ano e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Nesta semana, o executivo de futebol do clube, Mario André Mazzuco, afirmou que não trabalha mais com a possibilidade de renovação e apontou dois cenários para o atacante: ser vendido na janela de meio do ano ou ficar até o final da temporada e sair de graça ao final do contrato.

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