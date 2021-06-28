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Fernando Diniz elogia a defesa do Santos diante o Atlético-MG

Santos teve uma evolução defensiva após a chegada do treinador ao clube...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 09:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 09:47
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste domingo, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão. O zagueiro Luiz Felipe, uma aposta desde a chegada do técnico Fernando Diniz, teve uma boa atuação, mas o treinador elogiou a defesa e reforçou o trabalho coletivo de toda a equipe.- O Luiz fez uma partida muito boa mais uma vez, individualmente, mas o sistema defensivo está funcionando por conta da participação de todo mundo. Estamos marcando alto quase todos os times, é um processo de muita doação, muito treino e todos os jogadores estão colaborando. Por isso que o sistema defensivo tem conseguido se destacar em muitos jogos, principalmente, nesses últimos - afirmou Diniz.
O zagueiro Luiz Felipe emplacou uma sequência no time desde a vitória sobre o Cianorte fora de casa no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e venceu a desconfiança da torcida. Diniz falou sobre a entrada do jogador e afirmou que Kaiky está sendo "cuidado" pela comissão.- Luiz Felipe é um jogador que eu conheço antes de vir no Santos, foi meu jogador no Paraná Clube e eu sei das qualidades do jogador. O sistema defensivo melhorou não por conta da entrada de um jogador, o Kaiky é um fenômeno. Ele tem 17 anos e se você ver na história do futebol um zagueiro render, jogar tão bem quanto ele jogou aqui muitos jogos aqui pelo Santos... jogos de Libertadores, contra grandes equipes com 17 anos é uma raridade. É um menino promissor que estamos cuidando também, que tem um futuro extraordinário pela frente - disse o treinador.
O Santos mostrou uma evolução defensiva com o técnico Fernando Diniz desde quando ele assumiu o Peixe no início de maio. O Alvinegro Praiano possui 31 jogos na temporada, sofreu apenas 12 gols com Diniz e 28 gols antes do treinador. Nos últimos seis jogos o time sofreu três gols.
Com doze jogos no comando do Santos, o técnico Fernando Diniz tem 6 vitórias, 4 derrotas e 2 empate somando 15 gols marcados e 12 sofridos

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