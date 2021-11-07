Fernando Diniz e Enderson Moreira: mesma meta na Série B, mas com Vasco e Botafogo em cenários opostos

O clássico entre Vasco e Botafogo, neste domingo, às 16h, em São Januário, colocará frente a frente treinadores que desembarcaram no Rio de Janeiro com missão exclusiva de levar suas equipes rumo ao acesso. Porém, no duelo válido pela 34ª rodada da Série B, Fernando Diniz e Enderson Moreira convivem com panoramas bem distintos. O comandante botafoguense conseguiu uma guinada e a equipe encaminha tanto seu acesso quanto a liderança. O técnico cruz-maltino, por sua vez, teve menos tempo para tentar a reação e a equipe tem apenas 1% de chance de subir restando cinco rodadas para o fim. Os caminhos de Vasco e Botafogo se cruzaram diversas vezes nos últimos meses. Ambos caíram juntos, fizeram a final da Taça rio, e se enfrentam pela quinta vez na temporada, neste domingo, às 16h, em São Januário. Porém, a rota trilhada pelas equipes são bem diferentes e antes da vinda dos atuais comandantes um nome foi cobiçado pelos rivais.
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Com a demissão de Marcelo Cabo, o Vasco apostou em um nome pedido pela torcida: Lisca. O gaúcho havia recusado uma proposta do Botafogo dias antes e decidiu embarcar na missão de reconduzir o Cruz-Maltino de volta à elite. No entanto, o técnico não conseguiu fazer o time engrenar e pediu demissão após doze partidas, com o aproveitamento de pouco mais de 36%.
Para o seu lugar, Fernando Diniz, demitido do Santos na época, assumiu a equipe com 15 jogos e muito trabalho pela frente. O início foi promissor, o time tornou-se mais competitivo, ainda mais com a vinda de Nene. Mas, logo velhos problemas voltaram a atormentar e amostrar que faltava tempo para implantar seu estilo de jogo característico.
Em São Januário, Diniz terá a experiência de seu primeiro clássico sob o comando do Vasco. Mas o que o treinador não esperava era chegar a esse ponto da competição com chances quase nulas de acesso. Erros defensivos e falta de criatividade e eficiência na frente fizeram os números despencarem. Em meio à panela de pressão, o treinador apresenta o discurso de lutar até o fim, mas sabe que precisa planejar o ano de 2022.
Do lado do Botafogo, a equipe teve um início complicado de Série B sob o comando de Marcelo Chamusca. Após o "não" de Lisca, a diretoria encarregou a Enderson Moreira a missão de tirar a equipe da parte intermediária da classificação.
Logo na estreia do novo técnico, o Alvinegro bateu o Confiança por 1 a 0, sua primeira vitória como visitante na competição. Aos poucos, Enderson soube dar uma postura aguerrida ao elenco, o que contribuiu para a equipe somar pontos importantes até mesmo em partidas nas quais jogou mais com "garra" do que com qualidade técnica.
Além disto, o treinador está extraindo o máximo possível de seus jogadores. Isto deu margem para, na ausência de Chay (que se recupera de lesão), o setor ofensivo da equipe ter a evolução de jogadores que eram coadjuvantes. O fato levou a equipe a 73% de aproveitamento com Enderson.
Os resultados significativos do Botafogo contra adversários que brigam pelo G4, como CRB, Náutico e as vitórias sobre o Coritiba (tanto no Rio quanto na capital paranaense) fazem os jogadores chegarem à Colina com um sonho a mais. Caso Enderson Moreira consiga levar a melhor neste "duelo à parte" com Fernando Diniz, o Alvinegro ultrapassará o Coxa e se tornará líder da competição.
Mais do que um confronto de estratégias, São Januário será um palco de uma "guerra de nervos" na beira de campo. De um lado, Fernando Diniz lida com a pressa por fazer o Vasco entrar novamente nos trilhos e manter o sonho do acesso acalentado. Do outro, Enderson Moreira terá de driblar a ansiedade do elenco em sacramentar a volta do Botafogo à elite e ao título da Série B e, ao mesmo tempo, não pode perder o foco na reta final. Não faltarão desafios em torno desta nova edição do clássico.