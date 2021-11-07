Fernando Diniz e Enderson Moreira: mesma meta na Série B, mas com Vasco e Botafogo em cenários opostos

Crédito: Diniz e Enderson chegaram a Vasco e Botafogo, respectivamente, no decorrer da competição (Arte LANCE!

O clássico entre Vasco e Botafogo, neste domingo, às 16h, em São Januário, colocará frente a frente treinadores que desembarcaram no Rio de Janeiro com missão exclusiva de levar suas equipes rumo ao acesso. Porém, no duelo válido pela 34ª rodada da Série B, Fernando Diniz e Enderson Moreira convivem com panoramas bem distintos. O comandante botafoguense conseguiu uma guinada e a equipe encaminha tanto seu acesso quanto a liderança. O técnico cruz-maltino, por sua vez, teve menos tempo para tentar a reação e a equipe tem apenas 1% de chance de subir restando cinco rodadas para o fim. Os caminhos de Vasco e Botafogo se cruzaram diversas vezes nos últimos meses. Ambos caíram juntos, fizeram a final da Taça rio, e se enfrentam pela quinta vez na temporada, neste domingo, às 16h, em São Januário. Porém, a rota trilhada pelas equipes são bem diferentes e antes da vinda dos atuais comandantes um nome foi cobiçado pelos rivais.

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Com a demissão de Marcelo Cabo, o Vasco apostou em um nome pedido pela torcida: Lisca. O gaúcho havia recusado uma proposta do Botafogo dias antes e decidiu embarcar na missão de reconduzir o Cruz-Maltino de volta à elite. No entanto, o técnico não conseguiu fazer o time engrenar e pediu demissão após doze partidas, com o aproveitamento de pouco mais de 36%.

Para o seu lugar, Fernando Diniz, demitido do Santos na época, assumiu a equipe com 15 jogos e muito trabalho pela frente. O início foi promissor, o time tornou-se mais competitivo, ainda mais com a vinda de Nene. Mas, logo velhos problemas voltaram a atormentar e amostrar que faltava tempo para implantar seu estilo de jogo característico.

Em São Januário, Diniz terá a experiência de seu primeiro clássico sob o comando do Vasco. Mas o que o treinador não esperava era chegar a esse ponto da competição com chances quase nulas de acesso. Erros defensivos e falta de criatividade e eficiência na frente fizeram os números despencarem. Em meio à panela de pressão, o treinador apresenta o discurso de lutar até o fim, mas sabe que precisa planejar o ano de 2022.

Do lado do Botafogo, a equipe teve um início complicado de Série B sob o comando de Marcelo Chamusca. Após o "não" de Lisca, a diretoria encarregou a Enderson Moreira a missão de tirar a equipe da parte intermediária da classificação.

Logo na estreia do novo técnico, o Alvinegro bateu o Confiança por 1 a 0, sua primeira vitória como visitante na competição. Aos poucos, Enderson soube dar uma postura aguerrida ao elenco, o que contribuiu para a equipe somar pontos importantes até mesmo em partidas nas quais jogou mais com "garra" do que com qualidade técnica.

Além disto, o treinador está extraindo o máximo possível de seus jogadores. Isto deu margem para, na ausência de Chay (que se recupera de lesão), o setor ofensivo da equipe ter a evolução de jogadores que eram coadjuvantes. O fato levou a equipe a 73% de aproveitamento com Enderson.

Os resultados significativos do Botafogo contra adversários que brigam pelo G4, como CRB, Náutico e as vitórias sobre o Coritiba (tanto no Rio quanto na capital paranaense) fazem os jogadores chegarem à Colina com um sonho a mais. Caso Enderson Moreira consiga levar a melhor neste "duelo à parte" com Fernando Diniz, o Alvinegro ultrapassará o Coxa e se tornará líder da competição.