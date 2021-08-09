Fernando Diniz diz que Santos procura substituto para Kaio Jorge

Crédito: Kaio Jorge trocou o Santos pela Juventus, da Itália, e deixou um vazio no ataque (Gustavo ORTIZ / POOL / AFP

O técnico Fernando Diniz ainda busca um jogador para a vaga do atacante Kaio Jorge, que era titular do setor, mas deixou o Santos recentemente para a Juventus, da Itália.O ex-santista prezava pela boa movimentação, e o treinador do Peixe ainda não conseguiu encaixar o mesmo estilo de jogo com os centroavantes que tem no elenco. Atualmente, Diniz já testou Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, Bruno Marques e, no clássico contra o Corinthians, Raniel."Jogador quase de exceção, faz falta para qualquer time. Com dois ou três Kaio Jorge, ficaria mais fácil. É a realidade de hoje, mas os que estão aqui podem desenvolver", contemporizou o treinador.

Segundo o treinador, o próprio Kaio Jorge demorou para decolar com a camisa do Santos.

"Não iniciou no Santos jogando tudo que estava jogando, comigo fez oito ou nove gols em poucas partidas, deu assistências, se adaptou muito fácil ao jeito de jogar. Precisamos achar outro jogador que consiga exercer a função, com a mesma confiança, e tomara que consigamos rápido, para poder nos presentear e a torcida com gols e boas atuações".

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Fã declarado do agora companheiro de Cristiano Ronaldo, Diniz elogiou também a escolha de continuidade de carreira de Kaio Jorge.

"Kaio Jorge estava em momento especial e faz falta e faria não só no Santos. Está na Juventus, um dos maiores cinco clubes do mundo", comentou Fernando Diniz.