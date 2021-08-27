Fernando Diniz aprova chegada de Jandrei e Velázquez no Santos

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O técnico Fernando Diniz gostou das contratações recentes do Santos. O Peixe anunciou o goleiro Jandrei e está próximo de oficializar a chegada do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez, que não renovou seu contrato com o Rayo Vallecano, da Espanha.- Velázquez é um jogador que de fato passou por um crivo de avaliação. Todos gostaram, avaliações foram ótimas. É um jogador que esperamos que venha para nos ajudar - disse Diniz.

O defensor já está vindo para o Brasil. Emiliano Velázquez é esperado ainda nesta sexta-feira pra realizar exames médicos e, em seguida, ser anunciado.

- Jandrei é um goleiro experiente. Se precisássemos de reposição imediata, temos um goleiro experiente. João Paulo está com dois cartões... Jandrei tem experiência internacional, com bom jogo com os pés e bem avaliado por todos - finalizou o treinador.Recentemente, após perder titulares do time que foi vice-campeão da Copa Libertadores 2020, o Alvinegro anunciou o atacante Leo Baptistão, com passagens pelo futebol europeu e sem clube no momento. O meia esquerda Augusto Galván chegou por empréstimo junto ao Real Madrid. A contratação mais recente é do atacante Diego Tardelli, que estava sem clube.

- Léo Baptistão e Diego Tardelli são atacantes com mobilidade. Têm muito a ver com o que penso sobre futebol e foi um dos motivos da contratação. Dão peso maior para a equipe pela história que têm no futebol. Independentemente de quando vão estrear, precisam de tempo para ganhar ritmo e estamos acelerando o processo. Diretoria se esforçou para trazer por causa das nossas perdas e conseguiu reforços dentro da nossa realidade - explicou.