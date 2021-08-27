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Fernando Diniz aprova chegada de Jandrei e Velázquez no Santos

Goleiro foi anunciado na quarta-feira e zagueiro chega nos próximos dias ao Peixe...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 10:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 10:07
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O técnico Fernando Diniz gostou das contratações recentes do Santos. O Peixe anunciou o goleiro Jandrei e está próximo de oficializar a chegada do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez, que não renovou seu contrato com o Rayo Vallecano, da Espanha.- Velázquez é um jogador que de fato passou por um crivo de avaliação. Todos gostaram, avaliações foram ótimas. É um jogador que esperamos que venha para nos ajudar - disse Diniz.
O defensor já está vindo para o Brasil. Emiliano Velázquez é esperado ainda nesta sexta-feira pra realizar exames médicos e, em seguida, ser anunciado.
- Jandrei é um goleiro experiente. Se precisássemos de reposição imediata, temos um goleiro experiente. João Paulo está com dois cartões... Jandrei tem experiência internacional, com bom jogo com os pés e bem avaliado por todos - finalizou o treinador.Recentemente, após perder titulares do time que foi vice-campeão da Copa Libertadores 2020, o Alvinegro anunciou o atacante Leo Baptistão, com passagens pelo futebol europeu e sem clube no momento. O meia esquerda Augusto Galván chegou por empréstimo junto ao Real Madrid. A contratação mais recente é do atacante Diego Tardelli, que estava sem clube.
- Léo Baptistão e Diego Tardelli são atacantes com mobilidade. Têm muito a ver com o que penso sobre futebol e foi um dos motivos da contratação. Dão peso maior para a equipe pela história que têm no futebol. Independentemente de quando vão estrear, precisam de tempo para ganhar ritmo e estamos acelerando o processo. Diretoria se esforçou para trazer por causa das nossas perdas e conseguiu reforços dentro da nossa realidade - explicou.
- Augusto saiu muito cedo para a Europa, para o Real Madrid, da base do São Paulo. Vem bastante referendado - completou Diniz.

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