Fernando Diniz admite sacrifício de Marcos Guilherme no Santos

O atacante Marcos Guilherme teve um início de caminhada no Santos muito elogiado pelos torcedores. Atuando pelo lado esquerdo do ataque, o jogador se destacou nos primeiros jogos e já soma cinco jogos em 19 partidas pelo clube.No entanto, nos últimos jogos, sem Kaio Jorge ou Marinho, o técnico Fernando Diniz optou pela entrada de Lucas Braga no lado esquerdo, com o deslocamento de Marcos Guilherme para a direita ou para o meio. Nestes jogos, o desempenho do jogador caiu.

Após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense neste domingo, o técnico Fernando Diniz elogiou o jogador e reconheceu que ele tem sido sacrificado no esquema, mas defendeu a entrada de Lucas Braga.- Eu procuro colocar os melhores para jogar. O Kaio Jorge acabou saindo e a gente tinha que escolher os melhores para jogar os jogos. A posição que ele tem rendido mais é de fato na esquerda, mas ele fez bons jogos centralizado, como contra o Atlético-MG. Ele se sente mais à vontade daquele lado, mas o Braga também se sente mais à vontade daquele lado e acho que ele merecia sair jogando. A gente tenta encaixar os melhores jogadores, embora às vezes a gente tenha que sacrificar o Marcos Guilherme. Ele sabe jogar do lado direito, tem mais facilidade para movimentar entre as linhas, para jogar na meia, por isso eu consigo utilizá-lo não só do lado esquerdo - afirmou Diniz.