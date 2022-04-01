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Fernández revela conversa com uruguaios e projeta estreia do Santos na Sul-Americana

Volante contratado ao Guarani-PAR foi apresentado pelo Peixe nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 14:47

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 14:47

Novo reforço do Santos, o volante Fernández revelou conversas com o zagueiro Velázquez e o meia Carlos Sánchez, também uruguaios, sobre o futebol brasileiro.- Eles estão falando muito comigo. Já falaram do nível daqui, de como me adaptar melhor para que tenha mais comodidade e possa me adaptar o mais rápido. Estou muito com os dois para ter uma melhor comunicação e as coisas que preciso. Também com as indicações do que precisamos para jogar - contou o uruguaio.
Ele fica à disposição do técnico Fabián Bustos para a estreia do Santos na Copa Sul-Americana. A equipe enfrenta o Banfield, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos. O volante projetou o Peixe na competição.- É uma competição muito linda de jogar. Acredito que o Santos é uma equipe que tem que almeja-la. É uma equipe que tem que apostar tudo para ganha-la. Muito contente por joga-la com essa equipe que é muito grande e vamos fazer tudo para chegar no mais alto.
Crédito: OvolanteRodrigoFernándezfoiapresentadopeloSantosnestaquinta(Divulgação/Santos

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