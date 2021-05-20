Ferj faz consulta à Prefeitura para que dupla Fla-Flu possa levar convidados à decisão do Carioca

A Ferj fez uma consulta à Prefeitura do Rio de Janeiro solicitando autorização para que Flamengo e Fluminense possam levar 80 pessoas cada para o Maracanã no sábado, na segunda partida da decisão do Campeonato Carioca, que será disputada sem a presença do público por conta da pandemia do coronavírus. Esse número de convidados não tem relação com as 55 pessoas que integram as delegações e cujas presenças já estão liberadas nos estádios.

No último sábado, no empate em 1 a 1, a federação levou cerca de 150 convidados - a maioria de rubro-negros - para o primeiro jogo da final do Estadual. Ao fim da partida, os torcedores entraram em conflito nos corredores do Maracanã e a confusão precisou da intervenção dos agentes de segurança.Para evitar novos tumultos, os 80 convidados de cada um dos clubes ficarão em áreas separadas do estádio, caso ocorra a autorização: os do Fluminense nos camarotes do lado Sul, os do Flamengo nos camarotes do lado Norte, sem acesso ao Maracanã Mais, onde ficam as delegações e às áreas dos vestiários.