FERJ divulga tabela do Campeonato Carioca 2022; Fluminense estreia contra o Bangu no Maracanã

Nesta quinta-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou a tabela do Campeonato Carioca de 2022. Na primeira rodada, o Fluminense enfrentará o Bangu no Maracanã, ainda sem data e local definido. O primeiro clássico da competição será o mesmo confronto da última final, entre Flamengo x Fluminense. A tabela detalhada será publicada nos meses anteriores à competição. Confira a tabela completa da primeira rodada do Carioca 2022:Fluminense x Bangu