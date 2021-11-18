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FERJ divulga tabela do Campeonato Carioca 2022; Fluminense estreia contra o Bangu no Maracanã

FERJ sorteou duelos de estreia do Campeonato Carioca de 2022; Primeiro clássico será entre Flamengo e Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 17:33

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 17:33

Nesta quinta-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou a tabela do Campeonato Carioca de 2022. Na primeira rodada, o Fluminense enfrentará o Bangu no Maracanã, ainda sem data e local definido. O primeiro clássico da competição será o mesmo confronto da última final, entre Flamengo x Fluminense. A tabela detalhada será publicada nos meses anteriores à competição. Confira a tabela completa da primeira rodada do Carioca 2022:Fluminense x Bangu
Volta Redonda x Vasco
Audax Rio x Nova Iguaçu
Flamengo x Portuguesa
Boavista x Botafogo
Madureira x Resende
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Crédito: FluminenseenfrentaoBanguemcasapelaprimeirarodadadoCarioca(DelmiroJunior/PhotoPremium/Lancepress!

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