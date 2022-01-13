  • FERJ divulga datas e horários das quatro primeiras partidas do Vasco no Campeonato Carioca; Confira
futebol

FERJ divulga datas e horários das quatro primeiras partidas do Vasco no Campeonato Carioca; Confira

Gigante da Colina estreia na competição no dia dia 26 (quarta-feira), às 18h, diante do Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Em seguida, encara Boavista, Nova Iguaçu e Madureira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 21:27

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 21:27

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou, nesta quarta, as datas das quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca 2022. Com isso, o Vasco já sabe o local e a data que irá estrear na competição - dia 26 (quarta-feira), às 18h, diante do Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Em seguida, os comandados do técnico Zé Ricardo entram em campo pela primeira vez em São Januário na temporada. O adversário será o Boavista, dia 29 (sábado), às 21h.
Na outra quarta, dia 2 de fevereiro, o time mede forças com o Nova Iguaçu também na Colina Histórica, às 21h35. Na quarta rodada, a equipe visita o Madureira, em Conselheiro Galvão, dia 6 de fevereiro, às 15h30.
Até o momento, o clube anunciou nove reforços e segue de olho no mercado. O Vasco contratou Luís Cangá, Yuri, Thiago Rodrigues, Edimar, Vitinho, Isaque, Raniel, Weverton e Anderson Conceição. O meio-campista Bruno Nazário ainda não foi anunciado, mas já esteve no CT Moacyr Barbosa com o grupo. O volante Matheus Barbosa, por sua vez, é outro que está no radar e bem encaminhado.
Confira as datas e horários dos quatro primeiros jogos do Vasco no Estadual:
26/01 – 18h – Volta Redonda x Vasco – Raulino de Oliveira29/01 – 21h – Vasco x Boavista – São Januário02/02 – 21:35 – Vasco x Nova Iguaçu – São Januário06/02 – 15:30 – Madureira x Vasco – Conselheiro Galvão
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

