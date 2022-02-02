Ferj detalha próximas rodadas do Carioca; veja como ficou o calendário do Fluminense

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) detalhou, nesta quarta-feira, a tabela do Fluminense da quinta a oitava rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Alguns locais ainda faltam ser definidos, como o do clássico com o Botafogo, mas o Tricolor já sabe seu caminho na maioria dos confrontos.Depois de uma promessa de melhora na iluminação do Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o Flu, a princípio segue mandando partidas no local. Nesta quinta, inclusive, recebe o Audax Rio às 20h15. Os confrontos contra a própria Portuguesa, dona do estádio, e o Volta Redonda estão marcadas para o local.