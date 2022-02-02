Ferj detalha próximas rodadas do Carioca; veja como ficou o calendário do Fluminense

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) detalhou, nesta quarta-feira, a tabela do Fluminense da quinta a oitava rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Alguns locais ainda faltam ser definidos, como o do clássico com o Botafogo, mas o Tricolor já sabe seu caminho na maioria dos confrontos.Depois de uma promessa de melhora na iluminação do Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o Flu, a princípio segue mandando partidas no local. Nesta quinta, inclusive, recebe o Audax Rio às 20h15. Os confrontos contra a própria Portuguesa, dona do estádio, e o Volta Redonda estão marcadas para o local.
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Antes do início da terceira rodada, o Fluminense estava na quinta posição, com três pontos, empatado com o Madureira até nos critérios de desempate, rival de quem ganhou na segunda rodada. O Tricolor perdeu a estreia para o Bangu.VEJA AS PRÓXIMAS PARTIDAS DO FLUMINENSE:
3ª rodadaFluminense x Audax Rio - 03/02 - 20h15 - Luso-Brasileiro - transmissão do pay-per-view
4ª rodadaFlamengo x Fluminense - 06/02 - 16h - Nilton Santos - transmissão da Record e no pay-per-view
5ª rodadaFluminense x Botafogo – 10/02 – 20h – local a definir - transmissão do pay-per-view
6ª rodadaFluminense x Portuguesa – 13/02 – 16h – Luso-Brasileiro - transmissão da Record e no pay-per-view
7ª rodadaNova Iguaçu x Fluminense – 16/02 – 21h35 – local a definir - transmissão da Record e no pay-per-view
8ª rodadaFluminense x Volta Redonda – 19/02 – 18h – Luso-Brasileiro - transmissão do pay-per-view