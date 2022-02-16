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FERJ define local do clássico entre Fluminense e Vasco, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca

Depois de oficializar as datas e horários dos jogos da nona rodada do Estadual, a FERJ definiu o local do clássico. Será no Estádio Nilton Santos, dia 26 de fevereiro, às 17h...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:15

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 13:15
Depois de oficializar as datas e horários dos jogos da nona rodada do Campeonato Carioca, a FERJ definiu o local do clássico entre Fluminense e Vasco. O duelo será disputado no sábado, dia 26 de fevereiro, às 17h, e terá como palco no Nilton Santos. Vale destacar que o confronto terá transmissão apenas no pay-per-view.Com 13 pontos, o Cruz-Maltino caiu na tabela após a derrota para o Botafogo em seu primeiro clássico na temporada. A equipe liderava a competição, mas agora ocupa a quarta colocação, atrás do Glorioso e do Flamengo no saldo de gols.
O Tricolor, por sua vez, assumiu a ponta da tabela depois da quinta vitória seguida e soma 15 pontos. O clássico será no sábado de carnaval, justamente entre os dois jogos contra o Millonarios, da Colômbia, pela primeira fase da Copa Libertadores.
O Vasco terá um intervalo de seis dias para o confronto, já que só estreia pela Copa do Brasil (meio de semana) no dia 2 de março, contra a Ferroviária, em Araraquara, no Estádio Fonte Luminosa.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Na próxima rodada, o Fluminense, líder do Cariocão, enfrenta o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, às 21h35. Já o Vasco, em quarto, tem o Bangu na quinta, às 20h30.Fluminense e Vasco se enfrentam no Nilton Santos (Reprodução)
Crédito: FluminenseeVascoseenfrentaramsóumaveznoanopassado(FOTO:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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