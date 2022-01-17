Ferj confirma palco dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca

O Flamengo mandará boa parte dos jogos do Campeonato Carioca de 2022 no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. A confirmação do local, inclusive, já consta no site oficial da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). > Vale a pena, Flamengo? O que está por trás da proposta por MichaelTambém vale lembrar que, no dia 10 de janeiro, após a apresentação do técnico Paulo Sousa, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, já havia revelado que o Flamengo jogaria no Luso Brasileiro. À época, contudo, o site da Ferj ainda constava o local das partidas do Fla como "a definir".
O Flamengo fará seis jogos como mandante no Campeonato Carioca de 2022. Deste total, quatro serão disputados no Luso-Brasileiro. O clássico contra o Vasco está programado para ser realizado no Maracanã, e o Fla-Flu ainda consta com local "a definir".