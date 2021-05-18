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Ferj confirma a final entre Flamengo e Fluminense no Maracanã; Tricolor avisa que não aceitaria mudança

Segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca será realizado às 21h05 deste sábado...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 13:43
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Logo depois de declarações de Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, a possibilidade do segundo jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense ser transferido para Brasília foi descartada. E, agora, mais precisamente na tarde desta terça, foi a vez da Ferj se pronunciar oficialmente. Através de uma nota, a entidade confirmou o jogo deste sábado no Maracanã.
- Resolve: manter a segunda partida da final do Campeonato Carioca de 2021, programada para o dia 22/05/2021 (sábado), às 21h05, para o Estádio do Maracanã, cujo Plano de Ação e Contingências será devidamente publicizado como de praxe e na forma da legislação vigente - diz a conclusão do comunicado da Ferj, finalizando:
- Esta resolução entra em vigor nesta data e está sujeita a revisão a qualquer tempo, considera a dinâmica dos fatores que a motivaram e em consonância com as autoridades de saúde.
A intenção do Flamengo, mandante do jogo de volta, era realizar a partida com um público parcial e, para isso, vinha trabalhado nos bastidores. A boa relação da diretoria de Rodolfo Landim com Ibaneis Rocha era tida como um trunfo para o clube - que ainda não se pronunciou oficialmente - levar o jogo para o Mané Garrincha.
FLUMINENSE SE PRONUNCIA
O Fluminense, por sua vez, já tinha se mostrado contrário à possibilidade ao ser abordado por jornalistas. Desta vez, através de um esclarecimento publicado em seu site oficial, avisou que não foi procurado para debater a possível mudança e que não a aceitaria. Veja a nota na íntegra:
- O Fluminense Football Club esclarece que não foi procurado e que, portanto, não teve ciência por nenhuma das partes envolvidas sobre a tentativa de mudança de local da partida. O Fluminense esclarece ainda que, mesmo que tivesse sido procurado para tal mudança, não a aceitaria, conforme já esclareceu a alguns jornalistas. A troca, sem justo motivo demonstraria infringência clara ao regulamento da competição previamente aprovado entre os clubes. Além disso, seria infringência das normas sanitárias de controle da pandemia. O clube segue focado no confronto de hoje pela Libertadores e honrando seus compromissos nas competições que disputa.
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