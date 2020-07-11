Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ferj anuncia mudança no horário do Fla-Flu da próxima quarta-feira

Clássico decisivo pelo Campeonato Carioca será realizado às 21h de quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2020 às 20:52

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 20:52

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou uma mudança no horário do clássico entre Flamengo e Fluminense da próxima quarta-feira, quando será conhecido o campeão estadual. O Fla-Flu será disputado às 21h, no Maracanã. A partida, até então, estava prevista para acontecer às 21h30.​O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca será neste domingo, às 16h, com mando de campo do Fluminense e transmissão pelo canal oficial do Tricolor no Youtube, a FluTV, e também em tempo real pelo site do LANCE!.
O clássico decisivo, de quarta, será transmitido no Youtube pela FlaTV e SBT.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados