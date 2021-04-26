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Ferj anuncia datas e horários dos jogos entre Flamengo e Volta Redonda pela semifinal do Carioca

Equipes voltarão a se enfrentar por uma vaga na decisão do Estadual. Campeão da Taça Guanabara, Rubro-Negro terá vantagem do empate no confronto...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 13:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 13:37
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Agora é mata-mata no Campeonato Carioca. Após conquistar a Taça Guanabara no último sábado, o Flamengo enfrentará o Volta Redonda em mais duas partidas por uma vaga na decisão do Estadual. Nesta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) detalhou as datas e os horários dos dois jogos.
+ Flamengo tem oito jogadores com vínculo perto do fim; confira a duração dos contratos do elencoO primeiro será disputado no próximo sábado, 1º de maio, às 21h05 (de Brasília), no Raulino de Oliveira. Nesse jogo de ida, o Volta Redonda será o mandante. No sábado seguinte, as equipes voltarão a se enfrentar também às 21h05, mas no Maracanã, para definir o finalista.
01/05 - 21h05 - Volta Redonda x Flamengo - Raulino de Oliveira08/05 - 21h05 - Flamengo x Volta Redonda - Maracanã
Vale lembrar que por ter conquistado a Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate na semifinal. Isso significa que se os dois jogos acabarem empatados ou se cada equipe vencer uma partida pelo mesmo saldo de gols, o Rubro-Negro estará classificado para a final do Carioca. Na outra semifinal, Fluminense e Portuguesa disputarão uma vaga.
+ Confira a tabela completa do Carioca 2021
Em meio aos jogos contra o Volta Redonda, o Flamengo também terá desafios pela fase de grupos da Libertadores. Nesta terça-feira, a equipe enfrenta o Unión La Calera no Maracanã, pela segunda rodada do torneio continental.

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