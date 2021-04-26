Ferj anuncia datas e horários de jogos entre Fluminense e Portuguesa pela semifinal do Carioca

Depois de garantir o segundo lugar na Taça Guanabara, o Fluminense já sabe quando serão os duelos diante da Portuguesa, pela semifinal do Campeonato Carioca. Os jogos serão nos dias 2 e 9 de maio, dois domingos. Primeiro, no Luso-Brasileiro, depois, no Maracanã. Ambos às 16h.
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Vale lembrar que, por ter ficado acima dos adversários na tabela, o Flu terá a vantagem do empate. Quem avançar vai à final enfrentar o vencedor de Flamengo x Volta Redonda. A decisão, assim como a semifinal, também é disputada em jogos de ida e volta.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Antes de pensar no Estadual, o Fluminense volta a entrar em campo nesta quarta-feira pela segunda rodada da Libertadores. O Tricolor visita o Independiente Santa Fe na Colômbia, às 21h (de Brasília). Na estreia, empatou por 1 a 1 com o River Plate (ARG).