Ferj anuncia datas e horários de jogos entre Fluminense e Portuguesa pela semifinal do Carioca

Crédito: MAILSON SANTANA/FFC

Depois de garantir o segundo lugar na Taça Guanabara, o Fluminense já sabe quando serão os duelos diante da Portuguesa, pela semifinal do Campeonato Carioca. Os jogos serão nos dias 2 e 9 de maio, dois domingos. Primeiro, no Luso-Brasileiro, depois, no Maracanã. Ambos às 16h.

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Vale lembrar que, por ter ficado acima dos adversários na tabela, o Flu terá a vantagem do empate. Quem avançar vai à final enfrentar o vencedor de Flamengo x Volta Redonda. A decisão, assim como a semifinal, também é disputada em jogos de ida e volta.

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