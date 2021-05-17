Ferj analisa possibilidade de realizar Fla-Flu fora do Rio; regulamento prevê jogos da final no Maracanã

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Após o empate em 1 a 1 no último sábado, Flamengo e Fluminense decidem o título do Campeonato Carioca no próximo sábado, às 21h05. O local do clássico, contudo, ainda pode ser alterado. A Ferj "analisa a possibilidade de mudança de praça" da decisão, segundo nota publicada pela própria federação do Rio de Janeiro.

O regulamento do Carioca, por sua vez, prevê a realização das duas partidas da final do campeonato no Estádio do Maracanã.

A intenção do Flamengo, mandante da segunda partida, é realizar a partida com público e, para isso, tem trabalhado nos bastidores. A boa relação da diretoria de Rodolfo Landim com Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, é um trunfo para o clube levar o jogo para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, segundo informação do jornalista Mauro Cezar Pereira, do UOL.O QUE DIZ A NOTA DA FERJ

"O departamento de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com competência para definição do local dos jogos, analisa a possibilidade de mudança da praça da decisão do Campeonato Carioca."O QUE DIZ O REGULAMENTO DO CARIOCÃO

No regulamento do Campeonato Carioca de 2021, disponível no site da Ferj, está previsto que as partidas das finais do Estadual serão realizados no Estádio do Maracanã. Veja o que está determinado no inciso VI do Artigo 20:

VI – As partidas das Finais do campeonato serão realizadas no estádio do Maracanã

Nas Disposições Gerais do Regulamento, estão citadas as possibilidades de impedimento de público por conta da pandemia do coronavírus e também sobre as condições para jogos serem realizados fora do Rio de Janeiro, com exceção das partidas da final do Campeonato Carioca, como o próximo Fla-Flu.

Art. 28 – Caso as autoridades governamentais vedem integral ou parcialmente a presença de público nos estádios em decorrência da pandemia da Covid-19 ou outra razão, as deliberações do Protocolo Jogo Seguro deverão prevalecer, no que se refere aos procedimentos de biosegurança destinados a preservação da saúde das pessoas presentes no estádio, e mecanismos de combate a disseminação da pandemia da Covid-19.