Fenerbahçe volta à carga por Jorge Jesus visando a próxima temporada

Sem clube desde o fim de dezembro, quando deixou o Benfica, o técnico Jorge Jesus voltou a ter o nome relacionado a um clube europeu. De acordo com a imprensa lusitana, o Fenerbahçe, da Turquia, é quem sonha com a contratação do ex-Flamengo, visando a próxima temporada.Segundo o jornal "A Bola", o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, esteve em Lisboa nos últimos dias para conversar pessoalmente com Jorge Jesus, e que o papo olho no olho seria importante para tentar convencer o Mister. Os Canários Amarelos, inclusive, estariam dispostos a atender os pedidos de JJ.

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Atualmente, o Fenerbahçe é comandado por Ismail Kartal, que assumiu o clube em janeiro, após a demissão de Vítor Pereira. Na ocasião, os turcos tentaram levar Jesus para Istambul, mas não tiveram sucesso. Como o treinador de momento tem vínculo somente até junho, a equipe já pensa no novo nome. Conforme o jornal "Fanatik", Joachim Löw, ex-técnico da Alemanha, também é um dos nomes cotados.

Recentemente, Jorge Jesus disse que recebeu diversas propostas desde que se desligou do Benfica, mas que preferiu não aceitar nenhuma. Atlético-MG e Corinthians, por exemplo, foram dois times que abordaram o treinador. O Mister afirmou que só voltará a trabalhar a partir do meio do ano.

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Na última semana, o jornal "Record" afirmou que Jorge Jesus tinha acertado sua ida para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas o estafe do treinador negou a informação. Nos próximos dias, JJ tem viagem marcada ao Rio de Janeiro, onde comandou o Flamengo, mas sua estadia na cidade carioca será para acompanhar o Carnaval.