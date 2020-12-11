Fellipe Bastos, Benítez, Ribamar... confira a situação dos jogadores em fim de contrato com o Vasco

Crédito: Ribamar vinha sendo utilizado, mas tem baixo aproveitamento de gols por jogo (Rafael Ribeiro/Vasco

A 20 dias do fim do ano, o Vasco se prepara para a reta final do Campeonato Brasileiro, em 2021, sem parte do elenco atual. A maioria dos vínculos firmados antes da paralisação por conta da pandemia de Covid-19 não deve ser renovada, por diferentes motivos. E cada jogador vive uma condição diferente de importância no elenco. Confira.Marcelo Alves e Ygor Catatau - O zagueiro vem sendo titular nas últimas partidas e o atacante perdeu espaço desde a chegada de Ricardo Sá Pinto. A dupla chegou a São Januário por empréstimo junto ao Madureira, e não deverá ser problema a extensão do acordo até o fim do Campeonato Brasileiro, no mês de fevereiro.

Breno e Ramon - Com problemas físicos há dois anos, tanto o zagueiro quanto o lateral-esquerdo buscam a recuperação da velha forma para poderem estar à disposição. São salários considerados altos e não devem permanecer.

Fellipe Bastos - O caso mais peculiar. Mais utilizado com Ramon Menezes (é o volante com mais gols no Brasileirão), perdeu espaço com Ricardo Sá Pinto. É mal visto por parte da torcida, mas tem liderança sobre o elenco. Neste contexto, a ausência na lista de relacionados à partida contra o Defensa y Justicia (ARG) do último dia 3 ainda ecoa. O meio-campista não vem participando das atividades no CT do Almirante enquanto a divergência não é sanada. O Vasco alegou que a Conmebol vetou tanto Bastos quanto Werley da partida de São Januário (pelo protocolo da Covid-19), mas o volante estaria liberado pela entidade sul-americana para o primeiro duelo, e só não teria viajado por exigências das regras do país vizinho. Hoje, a renovação do contrato dele é considerada improvável.

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Benítez - É personagem central do grande drama vascaíno. Apesar da negociação ter sido fechada entre o Vasco e o Independiente (ARG) para transformar em compra o atual empréstimo, o pagamento não foi feito. Deste modo - e em meio à indefinição política do futuro do clube -, a permanência do meia no Rio também não deverá ocorrer.