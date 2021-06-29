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'Feliz pela vitória em casa, seguimos somando. Vamos Vasco', diz Matías Galarza após triunfo sobre o Brusque

Jovem paraguaio foi um dos destaques da vitória do Cruz-Maltino sobre o Brusque em São Januário. Equipe volta a campo na quarta, às 19h, contra o Goiás, no Estádio da Serrinha...
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Publicado em 

29 jun 2021 às 06:00

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 06:00

Crédito: Vasco venceu o Brusque e encostou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco necessitava da vitória sobre o Brusque para encostar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e aliviar a pressão sobre o técnico Marcelo Cabo. Diante disso, o time conseguiu somar mais três pontos e agora está a apenas dois dos quatro primeiros. Em seu perfil oficial no Instagram, o paraguaio Matías Galarza comemorou mais uma vitória em São Januário.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Feliz por la victoria en casa, seguimos sumando. Vamos Vasco - disse o meio-campista, que foi um dos destaques da vitória.
> ATUAÇÕES: Cano marca e é o melhor em campo na vitória suada do Vasco sobre o Brusque
Na próxima quarta, às 19h, no Estádio da serrinha, o Gigante da Colina volta a campo, dessa vez contra o Goiás. Será um confronto direto, já que no Esmeraldino está no G4 com 12 pontos, dois à frente do clube carioca. Os comandados de Marcelo Cabo tentam vencer pela segunda vez seguida pela primeira vez na competição.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com isso, Cabo busca o equilíbrio e a regularidade para entrar de vez no G4 e não sair mais. Para o duelo, o técnico poderá ter novidades como os retornos de Vanderlei, que já voltou aos treinamentos após se recuperar da Covid-19, e o volante Michel, que foi flagrado em uma festa, foi multado pelo clube, e ficou de fora da vitória contra o Brusque.

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