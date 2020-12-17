Felippe Cardoso admite atuação ruim do Fluminense e diz: 'Agora é pensar no próximo jogo'

Crédito: Felippe Cardoso marcou o gol de honra do Fluminense - Mailson Santana FFC

Em uma atuação ruim, o Fluminense foi derrotado por 2 a 1 para o Atlético-GO, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro e perdeu, mais uma vez, a chance de entrar no G6. Autor do gol de honra tricolor, Felippe Cardoso admitiu que a equipe fez um 2º tempo inferior ao adversário e já mudou o foco para a sequência do Brasileirão.

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- Sabíamos que seria um jogo muito difícil pela intensidade que a equipe deles propõe. Mas acho que faltou um pouco o último passe. Estávamos trabalhando muito bem no 1º tempo, mas no 2º fomos inferiores. E agora é pensar no próximo jogo - disse Felippe Cardoso na saída de campo.