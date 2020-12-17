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Felippe Cardoso admite atuação ruim do Fluminense e diz: 'Agora é pensar no próximo jogo'

Com atuação apática, Tricolor é dominado pelo Atlético-GO e sofre derrota no Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 23:56

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 23:56

Crédito: Felippe Cardoso marcou o gol de honra do Fluminense - Mailson Santana FFC
Em uma atuação ruim, o Fluminense foi derrotado por 2 a 1 para o Atlético-GO, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro e perdeu, mais uma vez, a chance de entrar no G6. Autor do gol de honra tricolor, Felippe Cardoso admitiu que a equipe fez um 2º tempo inferior ao adversário e já mudou o foco para a sequência do Brasileirão.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
- Sabíamos que seria um jogo muito difícil pela intensidade que a equipe deles propõe. Mas acho que faltou um pouco o último passe. Estávamos trabalhando muito bem no 1º tempo, mas no 2º fomos inferiores. E agora é pensar no próximo jogo - disse Felippe Cardoso na saída de campo.
Com o resultado, o Fluminense permanece em sétimo, com 40 pontos, mas pode cair para oitavo em caso de vitória do Santos. O Tricolor receberá o líder São Paulo no sábado, dia 26, às 21h, quando volta aos gramados pelo Brasileirão.

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