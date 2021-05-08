Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Surian, técnico da Portuguesa, fala da expectativa para segunda partida da semifinal do Carioca
futebol

Felipe Surian, técnico da Portuguesa, fala da expectativa para segunda partida da semifinal do Carioca

Treinador afirmou que vai manter a postura ofensiva diante do Fluminense e almeja título Estadual...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 17:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 17:58
Crédito: Nathan Diniz/Portuguesa-RJ
Com o técnico Felipe Surian à frente da equipe, a Portuguesa-RJ fez história e conseguiu realizar a melhor temporada da história do clube, embora ainda tenha um duelo decisivo contra o Fluminense no Carioca, neste domingo. A partida válida pelo jogo de volta da semifinal, será às 16h, no Maracanã, e pode fazer com que a Lusa chegue em uma final inédita. Assim, o treinador do time falou sobre suas expectativas contra o Tricolor e garantiu que o objetivo e sair campeão do Estadual.
> Veja os resultados dos primeiros duelos das semifinais do Carioca- Estamos a um passo da grande decisão. Crescemos durante a competição e entramos para a história do clube, mas queremos mais. Nesta temporada, enfrentamos os times grandes cinco vezes e não houve nenhuma derrota, pretendo fazer valer esse retrospecto e passar pelo Fluminense no domingo. Já fui campeão da Taça Rio em 2016 e, agora, a meta é chegar na final do Carioca, pensando em novos desafios na minha carreira – analisou Felipe Surian.
O primeiro confronto da semifinal aconteceu no último domingo (2), no estádio Luso-Brasileiro, e terminou 1 a 1. A próxima partida, que irá definir o finalista, será no Maracanã, no domingo (9), às 16h.
- Fizemos um jogo equilibrado na primeira decisão, criamos boas chances de finalização e poderíamos ter saído com a vitória. Vamos seguir com a estratégia que nos fez chegar até aqui, de tentar impor nosso jogo e não apenas defender, até porque não temos a vantagem do empate. Vamos explorar o dinamismo no ataque, que deu resultado durante toda competição, com gols em quase todos os jogos, e contar com a solidez da nossa defesa, a melhor do campeonato, para conquistar essa classificação – afirmou o treinador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados