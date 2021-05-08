Felipe Surian, técnico da Portuguesa, fala da expectativa para segunda partida da semifinal do Carioca

Crédito: Nathan Diniz/Portuguesa-RJ

Com o técnico Felipe Surian à frente da equipe, a Portuguesa-RJ fez história e conseguiu realizar a melhor temporada da história do clube, embora ainda tenha um duelo decisivo contra o Fluminense no Carioca, neste domingo. A partida válida pelo jogo de volta da semifinal, será às 16h, no Maracanã, e pode fazer com que a Lusa chegue em uma final inédita. Assim, o treinador do time falou sobre suas expectativas contra o Tricolor e garantiu que o objetivo e sair campeão do Estadual.

> Veja os resultados dos primeiros duelos das semifinais do Carioca- Estamos a um passo da grande decisão. Crescemos durante a competição e entramos para a história do clube, mas queremos mais. Nesta temporada, enfrentamos os times grandes cinco vezes e não houve nenhuma derrota, pretendo fazer valer esse retrospecto e passar pelo Fluminense no domingo. Já fui campeão da Taça Rio em 2016 e, agora, a meta é chegar na final do Carioca, pensando em novos desafios na minha carreira – analisou Felipe Surian.

O primeiro confronto da semifinal aconteceu no último domingo (2), no estádio Luso-Brasileiro, e terminou 1 a 1. A próxima partida, que irá definir o finalista, será no Maracanã, no domingo (9), às 16h.