Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Neto critica Botafogo após derrota para o Fluminense: 'Não ganha do time onde sou o goleiro'
futebol

Felipe Neto critica Botafogo após derrota para o Fluminense: 'Não ganha do time onde sou o goleiro'

Após revés por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, influenciador digital e torcedor botafoguense criticou a equipe de Eduardo Barroca nas redes sociais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2021 às 22:57

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 22:57

Crédito: Divulgação
O Botafogo passa por uma situação dramática e praticamente irreversível no sentido de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 0 para o Fluminense, em São Januário, e ficou afundado na laterna da competição.
Nas redes sociais, o influenciador digital Felipe Neto, torcedor assumido e ex-patrocinador do Alvinegro, fez críticas à equipe comandada por Eduardo Barroca após o apito final.
Esse time do Botafogo não ganha do meu time onde sou o goleiro - escreveu, em sua conta no Twitter, depois da partida.
Felipe fez referência ao time que joga com os amigos de forma amigável no Rio de Janeiro. Neste domingo, o Botafogo amargou a sexta derrota consecutiva no Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados