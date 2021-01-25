Felipe Neto critica Botafogo após derrota para o Fluminense: 'Não ganha do time onde sou o goleiro'

Crédito: Divulgação

O Botafogo passa por uma situação dramática e praticamente irreversível no sentido de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 0 para o Fluminense, em São Januário, e ficou afundado na laterna da competição.

Nas redes sociais, o influenciador digital Felipe Neto, torcedor assumido e ex-patrocinador do Alvinegro, fez críticas à equipe comandada por Eduardo Barroca após o apito final.

Esse time do Botafogo não ganha do meu time onde sou o goleiro - escreveu, em sua conta no Twitter, depois da partida.