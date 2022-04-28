Felipe Melo volta a treinar com bola no CT do Fluminense e se aproxima de retorno aos gramados

A quinta-feira trouxe uma boa notícia para o Fluminense. Após quase um mês fora dos gramados, Felipe Melo voltou a treinar com bola no CT Carlos Castilho. O atleta sofreu uma lesão meniscal no joelho direito, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, e estava em tratamento no departamento médico do clube. A previsão é de que o camisa 52 volte a atuar em duas semanas. No estadual, Felipe Melo foi destaque na zaga tricolor. Até agora, o zagueiro completou 10 jogos pelo Flu, mas ainda não atuou na Sul-Americana e Brasileirão. Na segunda-feira, o jogador chegou a discutir com um torcedor que o criticou pelo salário e por estar há "muito tempo" sem jogar, devido à lesão. Ele respondeu que estava sem atuar, mas fazendo a fisioterapia para voltar o quanto antes. Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Coritiba, às 16h, no Estádio Couto Pereira. A partida, válida pela quarta rodada do Brasileirão, ainda não contará com a presença de Felipe Melo no gramado.