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Felipe Melo volta a treinar com bola no CT do Fluminense e se aproxima de retorno aos gramados

Zagueiro do Flu havia lesionado o menisco do joelho direito, no jogo de ida da final do Carioca; jogador deve voltar em duas semanas...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 15:13
A quinta-feira trouxe uma boa notícia para o Fluminense. Após quase um mês fora dos gramados, Felipe Melo voltou a treinar com bola no CT Carlos Castilho. O atleta sofreu uma lesão meniscal no joelho direito, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, e estava em tratamento no departamento médico do clube. A previsão é de que o camisa 52 volte a atuar em duas semanas. No estadual, Felipe Melo foi destaque na zaga tricolor. Até agora, o zagueiro completou 10 jogos pelo Flu, mas ainda não atuou na Sul-Americana e Brasileirão. Na segunda-feira, o jogador chegou a discutir com um torcedor que o criticou pelo salário e por estar há "muito tempo" sem jogar, devido à lesão. Ele respondeu que estava sem atuar, mas fazendo a fisioterapia para voltar o quanto antes. Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Coritiba, às 16h, no Estádio Couto Pereira. A partida, válida pela quarta rodada do Brasileirão, ainda não contará com a presença de Felipe Melo no gramado.
Crédito: FelipeMelodevevoltaraatuarematéduassemanas(MailsonSantana/FluminenseFC

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