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Felipe Melo tem melhor desempenho físico da temporada pelo Palmeiras na final da Copa do Brasil

Capitão registrou as maiores métricas pessoais na partida de ida da final contra o Grêmio, em Porto Alegre. Volante levantou três troféus em competições oficiais pelo Verdão
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Publicado em 10 de Março de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 19:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Felipe Melo voltou da lesão no tornozelo esquerdo antes do prazo previsto de quatro meses e terminou a temporada levantando os troféus da Libertadores e Copa do Brasil. Destaque nas duas decisões do torneio nacional contra o Grêmio, o capitão teve, na partida de ida em Porto Alegre, o melhor desempenho físico em toda a temporada.– O Felipe é um atleta que surpreende a todo momento. No primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, ele bateu os recordes de métricas na temporada. Não é normal no fim da temporada, apesar de estarmos no início de 2021, a gente considera ainda como final de 2020. A gente percebeu distância percorrida, ações de velocidade, ações de força com o máximo que ele apresentou e compatível com atletas mais jovens – disse Daniel Gonçalves, coordenador científico do Palmeiras, em live realizada no canal do NOSSO PALESTRA no Youtube.
> 20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir faturando títulos nos próximos anos
Daniel disse ainda que em alguns momentos o Núcleo de Saúde e Perfomance precisou segurou o ímpeto de Felipe Melo. Segundo ele, o camisa 30 chegou a se colocar à disposição para a volta antes da hora.
> Confira e simule as partidas do Paulistão
- O Núcleo de Saúde e performance se empenhou prontamente, desde a fisioterapia, médicos, nutrição, psicologia, fisiologia e os preparadores físicos para que a gente conseguisse, de maneira harmônica e interdisciplinar, colocá-lo à disposição. Mas não conseguiríamos se não tivesse esse ímpeto, força de vontade e desejo do atleta. A gente tinha até que dar um freio no Felipe porque ele queria se colocar sempre de maneira prematura à disposição – completou Daniel Gonçalves.​

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