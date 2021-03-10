Felipe Melo tem melhor desempenho físico da temporada pelo Palmeiras na final da Copa do Brasil

Felipe Melo voltou da lesão no tornozelo esquerdo antes do prazo previsto de quatro meses e terminou a temporada levantando os troféus da Libertadores e Copa do Brasil. Destaque nas duas decisões do torneio nacional contra o Grêmio, o capitão teve, na partida de ida em Porto Alegre, o melhor desempenho físico em toda a temporada.– O Felipe é um atleta que surpreende a todo momento. No primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, ele bateu os recordes de métricas na temporada. Não é normal no fim da temporada, apesar de estarmos no início de 2021, a gente considera ainda como final de 2020. A gente percebeu distância percorrida, ações de velocidade, ações de força com o máximo que ele apresentou e compatível com atletas mais jovens – disse Daniel Gonçalves, coordenador científico do Palmeiras, em live realizada no canal do NOSSO PALESTRA no Youtube.