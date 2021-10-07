Felipe Melo e Gabriel Menino serão desfalques do Palmeiras contra o Bragantino

O Palmeiras não terá Felipe Melo e Gabriel Menino na partida contra o Red Bull Bragantino na partida deste sábado (9), no Allianz Parque. O capitão recebeu o terceiro cartão amarelo no pênalti que decretou a derrota em Minas por 2 a 1 e será desfalque no reencontro da equipe com a torcida. Já o lateral, também foi advertido por Leandro Pedro Vuaden.A ausência da dupla é mais um problema para o técnico Abel Ferreira, uma vez que o treinador não conta com três atletas do setor defensivo. Por conta das Eliminatórias, Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez estão servindo as seleções do Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente.