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futebol

Felipe Melo e Gabriel Menino serão desfalques do Palmeiras contra o Bragantino

Capitão e lateral receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o América-MG
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LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 08:00

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras não terá Felipe Melo e Gabriel Menino na partida contra o Red Bull Bragantino na partida deste sábado (9), no Allianz Parque. O capitão recebeu o terceiro cartão amarelo no pênalti que decretou a derrota em Minas por 2 a 1 e será desfalque no reencontro da equipe com a torcida. Já o lateral, também foi advertido por Leandro Pedro Vuaden.A ausência da dupla é mais um problema para o técnico Abel Ferreira, uma vez que o treinador não conta com três atletas do setor defensivo. Por conta das Eliminatórias, Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez estão servindo as seleções do Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente.
Por outro lado, existe a expectativa dos retornos de Zé Rafael e Danilo, desfalques contra o América-MG. Zé ficou fora por conta de um trauma no tornozelo direito, enquanto a Cria da Academia está com canelite nas duas pernas.
Na terceira colocação, o Palmeiras encara o time de Bragança Paulista para tentar se recuperar no Brasileirão e se manter nas primeiras posições do torneio nacional.

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