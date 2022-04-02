Felipe Melo, do Fluminense, sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

Na tarde deste sábado, o Fluminense informou que Felipe Melo sofreu uma lesão meniscal no joelho direito. Dessa forma, o volante deve passar por cirurgia ainda nesta semana. > Cano tenta superar Gabigol e Erison na briga pela artilharia do CariocaA lesão, vale destacar, aconteceu no jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Na ocasião, Felipe Melo sentiu dores no joelho e precisou ser substituído. O prazo de recuperação do jogador não foi informado pelo Fluminense.