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Felipe Melo, do Fluminense, sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

Felipe Melo sofreu a lesão no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, na última quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 18:19

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 18:19

Na tarde deste sábado, o Fluminense informou que Felipe Melo sofreu uma lesão meniscal no joelho direito. Dessa forma, o volante deve passar por cirurgia ainda nesta semana. > Cano tenta superar Gabigol e Erison na briga pela artilharia do CariocaA lesão, vale destacar, aconteceu no jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Na ocasião, Felipe Melo sentiu dores no joelho e precisou ser substituído. O prazo de recuperação do jogador não foi informado pelo Fluminense.
O volante, que está fora do jogo da volta da final, também deve desfalcar o Tricolor na estreia da Sul-Americana. Sem Felipe Melo, o Fluminense enfrenta o Oriente Petrolero, da Bolívia, na próxima quarta-feira.
Além disso, o camisa 52 também deve perder a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo sábado, diante do Santos, às 16h30.
Crédito: FelipeMeloserábaixadoFluminenseparaospróximosjogos(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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