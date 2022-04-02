Felipe Melo, do Fluminense, sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

Na tarde deste sábado, o Fluminense informou que Felipe Melo sofreu uma lesão meniscal no joelho direito. Dessa forma, o volante deve passar por cirurgia ainda nesta semana. > Cano tenta superar Gabigol e Erison na briga pela artilharia do CariocaA lesão, vale destacar, aconteceu no jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Na ocasião, Felipe Melo sentiu dores no joelho e precisou ser substituído. O prazo de recuperação do jogador não foi informado pelo Fluminense.
O volante, que está fora do jogo da volta da final, também deve desfalcar o Tricolor na estreia da Sul-Americana. Sem Felipe Melo, o Fluminense enfrenta o Oriente Petrolero, da Bolívia, na próxima quarta-feira.
Além disso, o camisa 52 também deve perder a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo sábado, diante do Santos, às 16h30.