Felipe Melo cobra Lucas Lima e Patrick de Paula: ‘Erro grotesco’

- É entender que não pode repetir, principalmente pelo momento que a gente vive. Foi um erro grotesco, mas que não pode se repetir! Tivemos reuniões aqui dentro, vamos cobrar como líderes, nós vamos cobrar também... nossa direção, presidente, tão cobrando, mas são meus companheiros de trabalho, atletas que jogam junto comigo no Palmeiras e não tenha dúvida que eu jamais vou deixar pra trás um atleta meu - falou, acrescentando sobre os funcionários do Palmeiras que morreram recentemente e sobre as medidas tomadas pela direção do clube.- É complicado e difícil devido ao momento por tudo que está acontecendo e sobretudo sobre o que aconteceu dentro do clube, dessas três vidas. Pra gente passa um, dois, três dias e vai ficar a saudade, mas e a família que perde? A dor da perda é bem difícil. Erram Lucas Lima como Patrick de Paula, eu creio que já foram multados, pelo o que vi, o clube já multou, mas é complicado colocá-los na parede e fuzilar cada um deles, já que não pode voltar atrás - completou.