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futebol

Felipe Melo assina com o Fluminense até o fim de 2023

Volante acertou contratação em Laranjeiras, nesta segunda-feira; Felipe Melo é o primeiro reforço do Fluminense para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 14:18

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 14:18

O Fluminense já conta com o primeiro reforço para a temporada de 2022. Nesta segunda-feira, Felipe Melo assinou com o Tricolor até o fim de 2023. O volante, que atuava no Palmeiras desde 2017, se apresentou em Laranjeiras nesta tarde e oficializou o vínculo. O jogador usará a camisa 52, em homenagem ao título mundial do clube. Felipe Melo, de 38 anos, era uma das prioridades da diretoria do Flu para compor o elenco da próxima temporada. O jogador tentou renovar com o paulista, mas se despediu na última semana. Atuando como zagueiro e volante, foi campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil na antiga casa.
Além do Palmeiras, Felipe tem passagens pelo Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Fioretina, Juventus, Inter de Milão e Galatasaray, e também vestiu a camisa da Seleção Brasileira.
Crédito: FelipeMeloiráreforçaroelencodotricolornadisputadavagadaLibertadores(Divulgação/Fluminense

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