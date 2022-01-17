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Felipe lamenta eliminação do Fluminense na Copinha, mas garante: 'Demos nosso melhor'

Tricolor tinha alta expectativa, mas perdeu para o Santos por 2 a 1 em Araraquara e caiu nas oitavas de final da competição...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 21:46

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 21:46

O Fluminense está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, o Tricolor perdeu para o Santos por 2 a 1 e caiu nas oitavas de final. Com alta expectativa, o gol de John Kennedy na segunda etapa não foi o suficiente. Após a partida, o zagueiro Felipe lamentou a queda na competição. Ele tentou consolar os companheiros no apito final.- Tentei dar força. Fizemos uma excelente campanha. Sabíamos das nossas condições de passar, mas infelizmente não conseguimos a classificação. Temos que levantar a cabeça porque tem mais pela frente. Demos nosso melhor, tentamos colocar o jogo em prática, mas sabíamos que era difícil - analisou o jovem.
Com jogadores que já estão integrados ao profissional, o Flu tentava conquistar o sexto título da Copinha e estava com 100% de aproveitamento no torneio. Depois de duas partidas ruins, os Moleques de Xerém melhoraram, mas demoraram a reagir depois de Lucas Barbosa marcar dois gols no primeiro tempo.
Crédito: Felipe,durantepartidadoFluminensenaúltimatemporada(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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