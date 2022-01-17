Felipe lamenta eliminação do Fluminense na Copinha, mas garante: 'Demos nosso melhor'

O Fluminense está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, o Tricolor perdeu para o Santos por 2 a 1 e caiu nas oitavas de final. Com alta expectativa, o gol de John Kennedy na segunda etapa não foi o suficiente. Após a partida, o zagueiro Felipe lamentou a queda na competição. Ele tentou consolar os companheiros no apito final.- Tentei dar força. Fizemos uma excelente campanha. Sabíamos das nossas condições de passar, mas infelizmente não conseguimos a classificação. Temos que levantar a cabeça porque tem mais pela frente. Demos nosso melhor, tentamos colocar o jogo em prática, mas sabíamos que era difícil - analisou o jovem.