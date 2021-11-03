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futebol

Felipe Jonatan vê sequência de vitórias do Santos no 'momento certo'

Jogador também aprovou a nova função na equipe sob o comando de Fabio Carille...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 11:06

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 11:06

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos vem de duas importantes de vitórias no Campeonato Brasileiro. Contra Fluminense e Athletico-PR, a equipe de Fábio Carille conquistou os três pontos e se distanciou da zona de rebaixamento.Com isso, o Peixe chega embalado para o embate com o Palmeiras. O clássico acontece no próximo domingo (7), às 16h, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
- Essa sequência veio no momento certo da competição. Estávamos buscando isso há bastante tempo. A gente percebia a melhora coletiva, ofensiva e física da nossa equipe no dia a dia de treinos, mas as vitórias não estavam vindo. Agora a bola quis entrar e, com esses dois triunfos, nossa confiança só cresceu. É manter isso até o final da competição - afirmou Felipe Jonatan.Lateral-esquerdo de origem, o camisa 3 atuou nos últimos dois compromissos no meio de campo e acabou sendo um dos principais destaques da equipe. Felipe comemorou o bom momento e fez questão de destacar sua versatilidade dentro de campo.
- Atuar no meio me agrada, sim. Desde quando cheguei aqui, em 2019, sempre deixei o treinador decidir onde queria me usar. O Sampaoli me colocava de ponta, de volante, meia, etc. E agora voltei a atuar no meio com o professor Carille. O importante é ajudar e estar sempre atuando. E, sem deixar a parte defensiva de lado, mas eu sou um cara que gosto de atacar bastante. E esse sistema com três zagueiros dá mais liberdade para quem está pelo meio. Acredito que isso tem ajudado bastante no meu crescimento - concluiu o camisa 3.

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