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Felipe Jonatan vê evolução na marcação e celebra parceria com Luan Peres

Felipe Jonatan recebeu muitos elogios pelo se desempenho ofensivo e críticas pelo momento defensivo, mas acredita ter evoluído ao lado do zagueiro...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 16:41
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Desde que chegou ao Santos, no início de 2019, Felipe Jonatan recebeu muitos elogios pelo se desempenho ofensivo e críticas pelo momento defensivo. O lateral falou com exclusividade ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE e destacou todo seu trabalho para conseguir evoluir no poder de marcação.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Todo jogador possui os pontos positivos e negativos. O objetivo é aperfeiçoar as coisas boas e melhorar as falhas. Desde o início da minha carreira, sempre busquei ser um jogador equilibrado e aqui no Santos trabalhei demais para melhorar o meu poder de marcação. E isso aí tem a ver com o que falei no início. Busquei absorver os conselhos de todos os treinadores e acredito que deu resultado. Hoje, me considero um jogador mais consistente e equilibrado- afirmou o jogador.
Muito da evolução defensiva se deve a entrosamento com Luan Peres, que é titular absoluto na zaga pelo lado esquerdo. Felipe Jonatan conta que ficou feliz com a permanência do companheiro de time e amigo, que foi contratado em definitivo pelo Santos em fevereiro.- A gente já vem jogando junto há um bom tempo e isso facilita no processo de evolução. Ele é um cara com muita qualidade e joga com bastante confiança, o que é fundamental. Fiquei muito feliz com a permanência dele porque já sei como ele joga, quais movimentos ele faz com e sem a bola e ele também sabe onde e como gosto de jogar. Além disso, temos uma ótima relação fora de campo. É um grande cara.
Felipe Jonatan e Luan Peres estão com o Santos em Atibaia, onde a equipe se prepara para o jogo diante do San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores da América. O duelo será no Nuevo Gasómetro, no dia 6 de abril.

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