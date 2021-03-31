Felipe Jonatan vê evolução na marcação e celebra parceria com Luan Peres

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Desde que chegou ao Santos, no início de 2019, Felipe Jonatan recebeu muitos elogios pelo se desempenho ofensivo e críticas pelo momento defensivo. O lateral falou com exclusividade ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE e destacou todo seu trabalho para conseguir evoluir no poder de marcação.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Todo jogador possui os pontos positivos e negativos. O objetivo é aperfeiçoar as coisas boas e melhorar as falhas. Desde o início da minha carreira, sempre busquei ser um jogador equilibrado e aqui no Santos trabalhei demais para melhorar o meu poder de marcação. E isso aí tem a ver com o que falei no início. Busquei absorver os conselhos de todos os treinadores e acredito que deu resultado. Hoje, me considero um jogador mais consistente e equilibrado- afirmou o jogador.

Muito da evolução defensiva se deve a entrosamento com Luan Peres, que é titular absoluto na zaga pelo lado esquerdo. Felipe Jonatan conta que ficou feliz com a permanência do companheiro de time e amigo, que foi contratado em definitivo pelo Santos em fevereiro.- A gente já vem jogando junto há um bom tempo e isso facilita no processo de evolução. Ele é um cara com muita qualidade e joga com bastante confiança, o que é fundamental. Fiquei muito feliz com a permanência dele porque já sei como ele joga, quais movimentos ele faz com e sem a bola e ele também sabe onde e como gosto de jogar. Além disso, temos uma ótima relação fora de campo. É um grande cara.