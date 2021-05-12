Felipe Jonatan valoriza elenco do Santos após vitória contra o Boca

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan foi eleito pela Conmebol o melhor homem em campo na vitória do Santos contra o Boca Juniors, por 1 a 0, na Vila Belmiro, na noite desta terça-feira. Foi dele o único gol da partida, um golaço ainda no primeiro tempo do jogo.Após o confronto, o jogador valorizou o triunfo alvinegro e falou na raça que o time vem demonstrando. O Peixe correu riscos de rebaixamento no Paulistão e perdeu as duas primeiras partidas na Copa Libertadores.“Um Santos aguerrido, um Santos com coração em chamas. Sempre foi nosso lema deixar tudo em campo. Eu tenho certeza que o Diniz vai implementar um trabalho muito forte. Desejo um bom trabalho para toda a comissão. Que a gente possa alavancar ainda mais a camisa do Santos no pódio mundial", disse o lateral, que falou sobre ter sido escolhido o melhor jogador da partida."Quero entregar esse troféu para meus companheiros. Sem eles a gente não consegue nada. Graças a Deus a gente deu um grande passo, tivemos uma grande vitória. Agora, vamos brigar de vez por essa classificação", disse Felipe Jonatan à Conmebol TV.