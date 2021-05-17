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Felipe Jonatan é eleito pela Conmebol o craque da semana na Libertadores

Lateral fez o gol da vitória do Santos diante do Boca Juniors na última terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 17:22

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 17:22

Crédito: Ivan Storti/Santos
Decisivo na vitória do Santos contra o Boca Juniors, por 1 a 0, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o lateral esquerdo Felipe Jonatan foi eleito o craque da semana pela Conmebol. O atleta tem 108 jogos com a camisa Alvinegra, com 8 gols e 3 assistências.O lateral de 23 anos jogador é o líder em participações em gols do Santos na competição. Ao todo, são 4 jogos, com um gol e duas assistências. Foram quatro passes decisivos do lateral. No sistema defensivo, Felipe Jonatan teve 19 de 32 duelos ganhos, o que dá 59% de vantagem para o santista. Nesta terça-feira (18), o Peixe visita o The Strongest, pela 5ª rodada da fase de grupo. Após duas vitórias seguidas, o time da Vila renasceu na competição e espera uma vitória para encaminhar a classificação para o mata-mata.

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