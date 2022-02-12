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Felipe Jonatan e Ângelo desfalcam o Santos contra o Ituano

Lateral-esquerdo apresentou desgaste físico, enquanto atacante será preservado após ter sido substituído por conta das fortes dores no tornozelo...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 11:56

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2022 às 11:56
O técnico Fábio Carille "ganhou" mais desfalques para o jogo contra o Ituano neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.O lateral-esquerdo Felipe Jonatan apresentou desgaste físico após o empate com o São Bernardo, na última quinta-feira (10). Por conta disso, o atleta será preservado do duelo com o time do interior paulista, assim como Ângelo.O Menino da Vila, apesar da leve melhora após sofrer um entorse no tornozelo esquerdo na quinta-feira, será preservado da partida deste domingo, para seguir seu tratamento no Departamento Médico.
Para o jogo do próximo domingo, contra o Ituano, o Peixe não terá o volante Guilherme Camacho, que levou o terceiro cartão amarelo diante do São Bernardo e está fora do confronto.
O Peixe está na terceira colocação do Grupo D, com seis pontos conquistados em 15 disputados. Na Vila, a equipe ainda não venceu na temporada. Foram dois jogos, com uma derrota e um empate.
Crédito: ÂngeloestáforadojogodestedomingoentreSantoseItuano,naVila(FOTO:Divulgação/SantosFC

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