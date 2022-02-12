Felipe Jonatan e Ângelo desfalcam o Santos contra o Ituano

O técnico Fábio Carille "ganhou" mais desfalques para o jogo contra o Ituano neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.O lateral-esquerdo Felipe Jonatan apresentou desgaste físico após o empate com o São Bernardo, na última quinta-feira (10). Por conta disso, o atleta será preservado do duelo com o time do interior paulista, assim como Ângelo.O Menino da Vila, apesar da leve melhora após sofrer um entorse no tornozelo esquerdo na quinta-feira, será preservado da partida deste domingo, para seguir seu tratamento no Departamento Médico.

Para o jogo do próximo domingo, contra o Ituano, o Peixe não terá o volante Guilherme Camacho, que levou o terceiro cartão amarelo diante do São Bernardo e está fora do confronto.

O Peixe está na terceira colocação do Grupo D, com seis pontos conquistados em 15 disputados. Na Vila, a equipe ainda não venceu na temporada. Foram dois jogos, com uma derrota e um empate.