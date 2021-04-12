Felipe Conceição destaca entrega, padrão e disciplina na vitória sobre o Atlético-MG: 'foi merecida'

O Cruzeiro superou o favoritismo do Atlético-MG e derrotou o rival por 1 a 0, gol de Airton, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, neste domingo, 11 de abril, no Mineirão. Felipe Conceição exaltou o mérito de todos no triunfo sobre o maior rival, após quatro clássicos sem sentir o gosto de derrotar o Galo. O comandante da Raposa falou da entrega da equipe, que teve grande aplicação tática e viu seu time como merecedor dos três pontos. Confira no vídeo acima a explanação do treinador da Raposa.