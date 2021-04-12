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  • Felipe Conceição destaca entrega, padrão e disciplina na vitória sobre o Atlético-MG: 'foi merecida'
futebol

Felipe Conceição destaca entrega, padrão e disciplina na vitória sobre o Atlético-MG: 'foi merecida'

O treinador viu seus jogadores executarem uma estratégia de jogo que se mostrou eficiente diante do Atlético-MG...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 04:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 04:05
O Cruzeiro superou o favoritismo do Atlético-MG e derrotou o rival por 1 a 0, gol de Airton, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, neste domingo, 11 de abril, no Mineirão. Felipe Conceição exaltou o mérito de todos no triunfo sobre o maior rival, após quatro clássicos sem sentir o gosto de derrotar o Galo. O comandante da Raposa falou da entrega da equipe, que teve grande aplicação tática e viu seu time como merecedor dos três pontos. Confira no vídeo acima a explanação do treinador da Raposa.
Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 17 pontos, ficando na vice-liderança. O Atlético-MG segue líder, com 21 pontos, mas sofrendo sua segunda derrota no campeonato. O treinador da Raposa elogiou seus comandados no clássico diate do Galo-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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