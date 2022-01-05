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futebol

Felipe Conceição cita a reconstrução da Chapecoense

Treinador concedeu a coletiva de imprensa e falou sobre a expectativa do seu trabalho...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 11:54

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:54

Pela primeira vez o técnico Felipe Conceição conversou com a imprensa e passou as primeiras impressões sobre o trabalho na Chapecoense.
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Contente pela oportunidade que recebeu, o comandante citou o processo de reconstrução do clube catarinense.
‘É uma honra grande estar aqui, com muita alegria e esperança. Uma esperança positiva do nosso ano. Sabemos o que a Chape passou em 2021 e queremos fazer a reconstrução do clube’, afirmou, antes de completar:
'Desde o contato do presidente, fiz força para estar aqui. Eu e toda a comissão iremos trabalhar para que as coisas aconteçam com afinco. Primeiro virá o trabalho e depois iremos comemorar vitórias’.
Calendário
Ao longo da temporada 2022, a Chapecoense de Felipe Conceição terá pela frente o Estadual, Copa do Brasil e Série B.
Crédito: FelipeConceiçãodeuasuaprimeiracoletivadeimprensanaChapecoense(Divulgação/Chapecoense

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