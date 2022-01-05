Felipe Conceição cita a reconstrução da Chapecoense

Pela primeira vez o técnico Felipe Conceição conversou com a imprensa e passou as primeiras impressões sobre o trabalho na Chapecoense.

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Contente pela oportunidade que recebeu, o comandante citou o processo de reconstrução do clube catarinense.

‘É uma honra grande estar aqui, com muita alegria e esperança. Uma esperança positiva do nosso ano. Sabemos o que a Chape passou em 2021 e queremos fazer a reconstrução do clube’, afirmou, antes de completar:

'Desde o contato do presidente, fiz força para estar aqui. Eu e toda a comissão iremos trabalhar para que as coisas aconteçam com afinco. Primeiro virá o trabalho e depois iremos comemorar vitórias’.

Calendário

Ao longo da temporada 2022, a Chapecoense de Felipe Conceição terá pela frente o Estadual, Copa do Brasil e Série B.