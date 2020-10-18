Felipão vai decidir se o atacante Zé Eduardo fica ou se voltará ao América-RN, que pediu seu retorno

O novo técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, já tem uma “batata quente” para resolver com atletas do elenco. O América-RN quer que o atacante Zé Eduardo volte a defender o clube potiguar. O jogador estava emprestado pela Raposa ao time nordestino, mas para recompor o elenco no ataque pediu que Zé Eduardo fosse devolvido. Só que Zé Eduardo não está sendo aproveitado e foi preterido por Ney Franco, que pediu ao clube para buscar o jogador no América. A equipe potiguar quer usar o atacante novamente, pois tem bons números, com nove gols em 10 jogos em 2020. Felipão irá solucionar a celeuma, pois irá analisar o jogador antes de dar um veredicto se Zé Eduardo vai ou ficar em BH. A informação do interesse do América-RN na volta do atacante foi veiculada inicialmente pelo site “Deus me Dibre” e confirmada pelo L!.