Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipão vai decidir se o atacante Zé Eduardo fica ou se voltará ao América-RN, que pediu seu retorno
futebol

Felipão vai decidir se o atacante Zé Eduardo fica ou se voltará ao América-RN, que pediu seu retorno

O jogador, que foi emprestado pelo Cruzeiro ao time potiguar, voltou a pedido da Raposa, mas não ganhou chances com Ney Franco...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 10:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 10:35
Crédito: Zé Eduardo tem nove gols em 10 jogos na temporada, mas seus números parecem não ter convencidos os ex-treiandores da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O novo técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, já tem uma “batata quente” para resolver com atletas do elenco. O América-RN quer que o atacante Zé Eduardo volte a defender o clube potiguar. O jogador estava emprestado pela Raposa ao time nordestino, mas para recompor o elenco no ataque pediu que Zé Eduardo fosse devolvido. Só que Zé Eduardo não está sendo aproveitado e foi preterido por Ney Franco, que pediu ao clube para buscar o jogador no América. A equipe potiguar quer usar o atacante novamente, pois tem bons números, com nove gols em 10 jogos em 2020. Felipão irá solucionar a celeuma, pois irá analisar o jogador antes de dar um veredicto se Zé Eduardo vai ou ficar em BH. A informação do interesse do América-RN na volta do atacante foi veiculada inicialmente pelo site “Deus me Dibre” e confirmada pelo L!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento
Imagem de destaque
Acidente de trabalho: 8 direitos garantidos por lei
Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados