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futebol

Felipão ganha opções para montar o Cruzeiro contra o Confiança

O treinador da Raposa terá à disposição Léo, Jadson e Matheus Pereira para escalar a equipe contra os sergipanos...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 18:04
Crédito: Léo não atua desde setembro e está liberado para jogar-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro vai ter novidades para o duelo desta sexta-feira, 27 de novembro, contra o Confiança, pela Série B, no Mineirão. Luiz Felipe Scolari terá mais peças para montar sua equipe que vem de uma grande vitória sobre a Chapecoense e quer embalar uma sequência no campeonato. Felipão ganhou o retorno do zagueiro Léo, que não atuava desde setembro. O defensor se recuperou de um edema ósseo no joelho direito. Desde a semana passada, ele estava se recondicionando fisicamente e pode ficar à disposição do time celeste. Outro retorno celebrado é do lateral-esquerdo Matheus Pereira, que volta de suspensão e deve retomar a vaga na equipe, no lugar de Patrick Brey, que não tem ido bem como titular. Felipão também pode contar com o volante Jadson. Ele teve um trauma no calcanhar esquerdo na partida contra o Figueirense e desfalcou a equipe diante da Chape. O volante Henrique e o atacante Stênio ainda estão de fora, fazendo apenas preparação física na Toca da Raposa II. Henrique se recuperou de uma lesão no joelho, enquanto Stênio passou por cirurgia no ombro e só agora está tendo condições de treinar.
Um provável Cruzeiro pode ter: Fábio, Raul Caceres, Cacá, Manoel e Matheus Pereira. Adriano, Jadsom e Régis. Airton e Willian Pottker e Rafael Sóbis.

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