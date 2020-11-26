Felipão ganha opções para montar o Cruzeiro contra o Confiança

O Cruzeiro vai ter novidades para o duelo desta sexta-feira, 27 de novembro, contra o Confiança, pela Série B, no Mineirão. Luiz Felipe Scolari terá mais peças para montar sua equipe que vem de uma grande vitória sobre a Chapecoense e quer embalar uma sequência no campeonato. Felipão ganhou o retorno do zagueiro Léo, que não atuava desde setembro. O defensor se recuperou de um edema ósseo no joelho direito. Desde a semana passada, ele estava se recondicionando fisicamente e pode ficar à disposição do time celeste. Outro retorno celebrado é do lateral-esquerdo Matheus Pereira, que volta de suspensão e deve retomar a vaga na equipe, no lugar de Patrick Brey, que não tem ido bem como titular. Felipão também pode contar com o volante Jadson. Ele teve um trauma no calcanhar esquerdo na partida contra o Figueirense e desfalcou a equipe diante da Chape. O volante Henrique e o atacante Stênio ainda estão de fora, fazendo apenas preparação física na Toca da Raposa II. Henrique se recuperou de uma lesão no joelho, enquanto Stênio passou por cirurgia no ombro e só agora está tendo condições de treinar.