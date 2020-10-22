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Felipão faz avaliação do Cruzeiro para verificar a necessidade de contratar reforços

O treinador já terá como pedir novos atletas depois que a Raposa for liberada da punição da FIFA, que impede  clube de registrar novos jogadores...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 18:57
Crédito: Felipão já está observando o elenco para pedir reforços no Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O técnico Luiz Felipe Scolari começa a colocar o “jeito Felipão” de ser no dia a dia do Cruzeiro. O comandante já está concluindo a avaliação do elenco para indicar os reforços que pretende contar para o elenco da Raposa. Com a liberação do Cruzeiro para inscrever novos jogadores pelo fim da punição da FIFA, Felipão poderá contar com peças que já estão no elenco estrelado como os meias Giovanni e Matheus ´Índio, além do atacante Angulo, que está negociando com o Botafogo e pode nem ficar no time mineiro. Scolari está avaliando e a situação do trio e pediu a inscrição de apenas um deles sem revelar qual, pois há um número limitado de inscritos na Série B. -Acredito que eu tenha solicitado a inscrição de um desses três porque eu tenho que ver, que pensar. Se não me engano, tenho três ou quatro inscrições, eu tenho que saber como vou fazer. Tenho, pelo menos, que conhecer algumas qualidades-disse o treinador, que também pensa em ter reforços para montar um time mais experiente. -Sobre reforços, possibilidade de contratações, tenho conversado, vou conversar com Deivid, presidente e o Brunoro. São as pessoas com as quais eu conversei em Porto Alegre. Eu tenho que observar alguns detalhes desse nosso grupo, algumas situações que nós ficamos com muito menos experiência para jogar uma Série B do que outras equipes. São detalhes que, no decorrer da semana, dos treinamentos, vamos conversar. Vamos ver o que vai acontecer-disse Felipão.

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