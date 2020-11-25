Felipão elogia o time e pretende manter o que deu certo em Chapecó

Luiz Felipe Scolari viu o Cruzeiro sair vencedor da Arena Condá, diante da líder Chapecoense, por 1 a 0, gol de Rafael Sóbis dando moral para sua equipe na sequência da Série B. Mas, o treinador da Raposa também observou uma organização melhor do time e um um padrão tático que até então não era apresentado pela Raposa neste campeonato.
O comandante cruzeirense elogiou a atuação dos seus jogadores e espera manter esse nível de futebol nos próximos duelos.
-Acho que tivemos exemplos bons no jogo neste jogo. E vamos tentar aproveitar esses exemplos para dar sequência ao trabalho. É manter, desenvolver, dar estrutura ao pessoal que atuou e ver se podemos manter esse nível ou até melhorar um pouco mais. Foi uma exibição boa-disse Felipão que comentou sobre as mudanças feitas na escalação e ainda de Rafael Sóbis, herói da noite. -São pequenas as modificações que fizemos na equipe. O Ramon é um excelente quarto zagueiro. O Adriano, que é um jovem, entrou novamente e deu conta do recado. O Sóbis fez a diferença no sentido de ataque. Tiramos do adversário a referência de marcação. Vamos trabalhar para que tenhamos isso em todos os jogos-completou o treinador que segue mantendo os “pés no chão” quanto aos objetivos do clube nesta temporada. .
-A situação está sendo modificada aos poucos para obter o primeiro objetivo. Quando chegamos, o Cruzeiro tinha 13 pontos. Os passos estão sendo dados devagar. Não é como a torcida deseja. Às vezes não vem a vitória. Mas estamos conseguindo o que pretendíamos. E contra o Confiança, vai haver uma dificuldade grande, mas queremos superá-lo para atingir o número mínimo que a gente pretende-comentou. O Cruzeiro volta a campo ainda esta semana. A Raposa recebe o Confiança na sexta-feira, 27 de novembro, às 21h30, no Mineirão, podendo subir na classificação e ficar mais longe do Z4. Agora, os mineiros estão a oito pontos do Náutico, 17º colocado e primeiro da zona do rebaixamento. A distância para o G4 é nove pontos, sendo que Cuiabá e Juventude estáo com 37 pontos.