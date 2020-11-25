Felipão elogia o time e pretende manter o que deu certo em Chapecó

Crédito: Felipão viu seu time mais organizado e concentrado em campo diante da Chape-(Igor Sales/Cruzeiro

Luiz Felipe Scolari viu o Cruzeiro sair vencedor da Arena Condá, diante da líder Chapecoense, por 1 a 0, gol de Rafael Sóbis dando moral para sua equipe na sequência da Série B. Mas, o treinador da Raposa também observou uma organização melhor do time e um um padrão tático que até então não era apresentado pela Raposa neste campeonato.

O comandante cruzeirense elogiou a atuação dos seus jogadores e espera manter esse nível de futebol nos próximos duelos.

-Acho que tivemos exemplos bons no jogo neste jogo. E vamos tentar aproveitar esses exemplos para dar sequência ao trabalho. É manter, desenvolver, dar estrutura ao pessoal que atuou e ver se podemos manter esse nível ou até melhorar um pouco mais. Foi uma exibição boa-disse Felipão que comentou sobre as mudanças feitas na escalação e ainda de Rafael Sóbis, herói da noite. -São pequenas as modificações que fizemos na equipe. O Ramon é um excelente quarto zagueiro. O Adriano, que é um jovem, entrou novamente e deu conta do recado. O Sóbis fez a diferença no sentido de ataque. Tiramos do adversário a referência de marcação. Vamos trabalhar para que tenhamos isso em todos os jogos-completou o treinador que segue mantendo os “pés no chão” quanto aos objetivos do clube nesta temporada. .