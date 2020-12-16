Felipão diz que empate com o CSA foi justo e afirma desconhecer proposta para assumir seleção do Chile

O Cruzeiro não conseguiu se impor em casa mais uma vez ao empatar por 1 a 1 com o CSA e ver o G4 mais distante. O técnico Luiz Felipe Scolari achou que a igualdade foi o resultado mais justo, Porém, não deixou de comentar que o atual estágio do time e do clube se deve ao mau planejamento de 2020, que foi feito de fato na metade do ano. - Mas a gente sabe, desde o início do ano, das dificuldades da Série B. Ou quem estava aqui não sabia ou não conhecia o que era uma Série B? É assim, é difícil. Tem que estar preparado para ganhar umas fora, empatar um ou outra em casa, ganhar em casa, empatar fora, perder um ou outra partida. Tem que saber que tem outras partidas organizadas, desde o início do ano. E só fomos organizar a equipe da metade do ano em diante-disse, Felipão que avaliou como correto o empate entre mineiros e alagoanos.